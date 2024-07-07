За якої умови працівники ТЦК можуть застосовувати силу — нардеп пояснив

Працівники ТЦК перевіряють військово-облікові документи у чоловіка. Фото: Sergei SUPINSKY

Народний депутат України та волонтер Руслан Горбенко відреагував на ситуації, коли працівники Територіальних центрів комплектування застосовували силу проти громадян. За його словами, кожна справа потребує ґрунтовного й комплексного розгляду.

Про це Руслан Горбенко розповів в інтерв'ю Укрінформу, оприлюдненому в суботу, 6 липня.

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В яких випадках працівники ТЦК мають право застосовувати силу

"Наприклад, представники ТЦК можуть застосовувати силу, вдаватись до примусових заходів у випадках, коли громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації. Такі дії також можуть бути обґрунтовані у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби. Проте наразі почали ширитись заяви про побиття або навіть вбивства осіб від рук співробітників ТЦК", — зазначив Горбенко.

За його словами, слід проводити розслідування таких ситуацій та ретельно перевіряти представників ТЦК, оскільки траплялося, коли їхня некомпетентність була причиною конфліктів.

"Тому дуже важливий належний відбір кандидатів до ТЦК, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов'язаними. Це зробить мобілізацію ефективнішою та вибудує довіру суспільства до центрів комплектування. Водночас очевидно, що необхідні більш жорсткі санкції за протиправні дії з боку посадових осіб, відповідальних за мобілізацію", — додав нардеп.

Скандали за участі працівників ТЦК

Нагадаємо, що в четвер, 4 липня, мешканці Ворохти Івано-Франківської області перекрили дорогу та заблокували роботу представників ТЦК. Свої дії люди пояснили тим, що через працівників військкомату до них не їдуть туристи. Також місцеві напали на одного зі співробітників ТЦК і завдали йому тілесних ушкоджень.

Крім того, в Івано-Франківську на блокпосту пасажир автобуса побив працівника ТЦК. Чоловіку завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості, нападник постане перед судом.

Додамо, що нещодавно одне з луцьких видань повідомило про насильне утримання чоловіків, яких привезли до ТЦК просто з вулиці. Попередньо, у них забрали документи.