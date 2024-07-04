У Ворохті на Прикарпатті 4 липня місцеві перекрили дорогу для працівників ТЦК

Страйк у Ворохті. Фото: скриншот з відео

У курортному селищі Ворохта Івано-Франківської області місцеві перекрили дорогу. Вони не пропускають працівників ТЦК та СП, заблокувавши їх роботу.

Відповідне відео оприлюднили у Telegram-каналах у четвер, 4 липня.

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Так, у Ворохті місцеві мешканці скаржаться на те, що через роботу ТЦК та СП у селище перестали приїжджати туристи.

Населений пункт втрачає прибуток та починає вимирати, тому жителі почали страйкувати проти блокпоста військкомів, який встановлений при в'їзді з Татарова.

У соцмережах пишуть, що спочатку мешканці села зібрались біля селищної ради з вимогою прибрати блокпост, а потім перекрили дорогу та заблокували роботу ТЦК.

На відео видно, як окремі місцеві розмовляли із працівниками ТЦК, а потім намагались відтягнути з дороги їх автівку та пошкодили її. На місці також присутні працівники поліції та швидка допомога. У правоохоронних органах наразі цю подію не коментували.

Нагадаємо, у Чернівецькій області двоє чоловіків напали на прикордонника. Внаслідок цього одного зловмисника застрелили, іншого — поранили.

Також раніше ухилянт намагався прорватися за кордон, заявивши, що він є морським піхотинцем. Він мав при собі необхідне спорядження, аби перетнути держаний кордон.