В Ворохте в Прикарпатье 4 июля местные перекрыли дорогу для работников ТЦК

Забастовка в Ворохте. Фото: скриншот с видео

В курортном поселке Ворохта Ивано-Франковской области местные перекрыли дорогу. Они не пропускают работников ТЦК и СП, заблокировав их работу.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-каналах в четверг, 4 июля.

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Перекрыли дорогу для ТЦК

Так, в Ворохте местные жители жалуются, что из-за работы ТЦК и СП в поселок перестали приезжать туристы.

Населенный пункт теряет прибыль и начинает вымирать, поэтому жители начали бастовать против блокпоста военкомов, установленного при въезде из Татарова.

В соцсетях пишут, что сначала жители села собрались возле поселкового совета с требованием убрать блокпост, а затем перекрыли дорогу и заблокировали работу ТЦК.

На видео видно, как отдельные местные разговаривали с работниками ТЦК, а затем пытались оттащить с дороги их автомобиль и повредили его. На месте также присутствуют сотрудники полиции и скорая помощь. В правоохранительных органах это событие не комментировали.

Напомним, в Черновицкой области двое мужчин напали на пограничника. В результате одного злоумышленника застрелили, другого — ранили.

Также ранее уклонист пытался прорваться за границу, заявив, что он является морским пехотинцем. Он имел при себе необходимое снаряжение, чтобы пересечь границу.