Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow В Івано-Франківську пасажир автобуса побив працівника ТЦК — що загрожує фігуранту arrow

В Івано-Франківську пасажир автобуса побив працівника ТЦК — що загрожує фігуранту

4 липня 2024 14:39
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Пасажир автобуса побив працівника ТЦК на блокпосту в Івано-Франківську
Працівник ТЦК в автобусі. Ілюстративне фото: Суспільне
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Івано-Франківську на блокпосту 56-річний пасажир автобуса побив працівника Територіального центру комплектування. Потерпілому нанесено тілесні ушкодження середньої тяжкості, обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури у четвер, 4 липня.

Читайте також:

Деталі інциденту

За даними прокуратури, інцидент стався ще в березні цього року, коли працівник ТЦК та СП зайшов у салон автобуса, щоб повідомити військовозобов’язаним громадянам про мобілізаційні заходи під час воєнного стану.

Між одним із пасажирів та військовослужбовцем виник словесний конфлікт, під час якого обвинувачений наніс службовій особі удари по голові, чим спричинив тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Фігурантом виявився 56-річний мешканець Надвірнянського району. Справу передали до суду. Підсудному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, у місті Мерефа Харківської області стався конфлікт цивільного з чоловіком у військовій формі. Він, ймовірно, є працівником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Раніше ми повідомляли, що в Одесі виник конфлікт між співробітниками швидкої допомоги та районного ТЦК та СП. Відомо, що в бійці брали участь члени Добровільних загонів сприяння поліції. 

Також речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявляв, що відомство не толерує неправомірні дії чи перевищення службових повноважень працівниками ТЦК та СП. Тому щодо кожної скарги громадян там будуть розбиратися.

Івано-Франківськ побиття прокуратура військовий призов воєнний стан мобілізація автобуси війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані чоловіки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо