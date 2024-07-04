Пасажир автобуса побив працівника ТЦК на блокпосту в Івано-Франківську

Працівник ТЦК в автобусі. Ілюстративне фото: Суспільне

В Івано-Франківську на блокпосту 56-річний пасажир автобуса побив працівника Територіального центру комплектування. Потерпілому нанесено тілесні ушкодження середньої тяжкості, обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури у четвер, 4 липня.

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Деталі інциденту

За даними прокуратури, інцидент стався ще в березні цього року, коли працівник ТЦК та СП зайшов у салон автобуса, щоб повідомити військовозобов’язаним громадянам про мобілізаційні заходи під час воєнного стану.

Між одним із пасажирів та військовослужбовцем виник словесний конфлікт, під час якого обвинувачений наніс службовій особі удари по голові, чим спричинив тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Фігурантом виявився 56-річний мешканець Надвірнянського району. Справу передали до суду. Підсудному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, у місті Мерефа Харківської області стався конфлікт цивільного з чоловіком у військовій формі. Він, ймовірно, є працівником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі виник конфлікт між співробітниками швидкої допомоги та районного ТЦК та СП. Відомо, що в бійці брали участь члени Добровільних загонів сприяння поліції.

Також речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявляв, що відомство не толерує неправомірні дії чи перевищення службових повноважень працівниками ТЦК та СП. Тому щодо кожної скарги громадян там будуть розбиратися.