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Речник Міноборони повідомив, як реагуватимуть у міністерстві на скарги проти ТЦК

10 червня 2024 09:33
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Перевищення повноважень працівниками ТЦК — у Міноборони повідомили, як реагуватимуть
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирський ТЦК та СП/Facebook
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Міністерство оборони України в жодному разі не толерує неправомірні дії, чи перевищення службових повноважень працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. По кожній скарзі відомство буде розбиратися.

Про це речник МОУ Дмитро Лазуткін заявив в ефірі Radio NV в неділю, 9 червня.

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Перевищення повноважень працівниками ТЦК

"Міноборони в жодному випадку не толерує перевищення повноважень ТЦК. Утім ніхто не говорить скільки негативних моментів не сталося через їхню терпимість. Треба максимально коректно поводитися з працівниками ТЦК, бо більшість з них є учасниками бойових дій", — зазначив Лазуткін.

Речник рекомендував писати заяву в поліцію у разі неправомірних дій зі сторони працівників ТЦК. Також можна звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони та заявити про порушення.

"Вже надійшло понад 100 скарг, що, наприклад, забрали в "бусік", перевищили повноваження. По кожному випадку розбираємося", — підкреслив Лазуткін. 

Також він зазначив, що сьогодні багато Telegram-каналів працюють на те, щоб максимально показати негативне відношення до працівників ТЦК. Масштабування негативних випадків із військкомами підривають мобілізацію, адже люди починають відноситись до них дуже погано. 

Нагадаємо, раніше Лазуткін вже повідомляв, що у Міністерстві оборони будуть реагувати на перевищення повноважень працівниками ТЦК.

Речник МОУ заявив, що після оновлення даних у застосунку Резерв+ військовозобов'язаному всеодно можуть вручити повістку на вулиці. 

Україна
ТЦК та СП
Міноборони
мобілізація
війна в Україні
армія
конфлікт

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