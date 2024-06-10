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Спикер Минобороны сообщил, как будут реагировать в министерстве на жалобы против ТЦК

10 июня 2024 09:33
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Превышение полномочий работниками ТЦК — Минобороны сообщили, как будут реагировать
Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирский ТЦК и СП/Facebook
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Министерство обороны Украины ни в коем случае не толерует действий или превышения служебных полномочий работниками Территориального центра комплектации и социальной поддержки. По каждой жалобе ведомство будет разбираться.

Об этом пресс-секретарь МОУ Дмитрий Лазуткин заявил в эфире Radio NV в воскресенье, 9 июня.

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Превышение полномочий работниками ТЦК

"Минобороны ни в коем случае не толерует превышение полномочий ТЦК. Впрочем, никто не говорит сколько негативных моментов не произошло из-за их терпимости. Надо максимально корректно обращаться с работниками ТЦК, потому что большинство из них являются участниками боевых действий" , — отметил Лазуткин.

Спикер рекомендовал писать заявление в полицию в случае неправомерных действий со стороны работников ТЦК. Можно также обратиться на горячую линию Министерства обороны и заявить о нарушении.

"Уже поступило более 100 жалоб, о том, что, например, забрали в "бусик", превысили полномочия. По каждому случаю разбираемся", — подчеркнул Лазуткин.

Также он отметил, что сегодня многие Telegram-каналы работают на то, чтобы максимально показать негативное отношение к работникам ТЦК. Масштабирование негативных случаев с военкомами подрывает мобилизацию, ведь люди начинают относиться к ним очень плохо.

Напомним, ранее Лазуткин уже сообщал, что в Министерстве обороны будут реагировать на превышение полномочий работниками ТЦК.

Спикер МОУ заявил, что после обновления данных в приложении Резерв+ военнообязанном все равно могут вручить повестку на улице.

Украина
ТЦК и СП
Минобороны
мобилизация
война в Украине
армия
конфликт

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