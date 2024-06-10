Превышение полномочий работниками ТЦК — Минобороны сообщили, как будут реагировать

Спикер Минобороны сообщил, как будут реагировать в министерстве на жалобы против ТЦК
Министерство обороны Украины ни в коем случае не толерует действий или превышения служебных полномочий работниками Территориального центра комплектации и социальной поддержки. По каждой жалобе ведомство будет разбираться.
Об этом пресс-секретарь МОУ Дмитрий Лазуткин заявил в эфире Radio NV в воскресенье, 9 июня.
Превышение полномочий работниками ТЦК
"Минобороны ни в коем случае не толерует превышение полномочий ТЦК. Впрочем, никто не говорит сколько негативных моментов не произошло из-за их терпимости. Надо максимально корректно обращаться с работниками ТЦК, потому что большинство из них являются участниками боевых действий" , — отметил Лазуткин.
Спикер рекомендовал писать заявление в полицию в случае неправомерных действий со стороны работников ТЦК. Можно также обратиться на горячую линию Министерства обороны и заявить о нарушении.
"Уже поступило более 100 жалоб, о том, что, например, забрали в "бусик", превысили полномочия. По каждому случаю разбираемся", — подчеркнул Лазуткин.
Также он отметил, что сегодня многие Telegram-каналы работают на то, чтобы максимально показать негативное отношение к работникам ТЦК. Масштабирование негативных случаев с военкомами подрывает мобилизацию, ведь люди начинают относиться к ним очень плохо.
Напомним, ранее Лазуткин уже сообщал, что в Министерстве обороны будут реагировать на превышение полномочий работниками ТЦК.
Спикер МОУ заявил, что после обновления данных в приложении Резерв+ военнообязанном все равно могут вручить повестку на улице.
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