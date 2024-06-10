Випадки перевищення повноважень працівниками ТЦК — реакція Міноборони

В Міноборони відреагували на випадки перевищення повноважень працівниками ТЦК
Представник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ненавидить суспільство, хоча їх треба поважати. За його словами, близько половини з них були на фронті.
Про це Дмитро Лазуткін розповів Radio NV, відео опубліковано на YouTube у неділю, 9 червня.
Скільки працівників ТЦК були на війні
"Зрозуміло, що є негативне ставлення до представників ТЦК і СП, вони точно самі не мають підживлювати (ситуацію. — Ред.). Водночас багато тих самих Telegram-каналів працюють на зрив мобілізації, зокрема на масштабування цих негативних випадків. Ніхто ж не говорить скільки негативних моментів не сталось через терпимість, зокрема й працівників ТЦК та СП, а там багато людей, які були на фронті", — зазначив Лазуткін.
Він закликає поводитись максимально коректно з людьми, які працюють в ТЦК, бо за його словами, близько половини з них брали участь у бойових діях.
Крім того, представник Міноборони наголосив, що є випадки, коли військового після поранення переводять в ТЦК.
"Перевели людей і вони працюють в ТЦК і СП. І вони пройшли пекло цього літа, вони це все бачили. Мені здається, що вони як мінімум заслуговують на повагу та ставлення відповідне", — вважає Лазуткін.
Куди звертатися, коли працівники ТЦК порушують права громадян
Представник Міноборони зазначив, що відомство в жодному разі не толерує перевищення повноважень працівниками ТЦК. Він радить звертатись до поліції у разі кримінального порушення, чи безпосередньо до керівника ТЦК, якщо працівники перевищують повноваження. Також є гарячі лінії Міноборони та командування Сухопутних військ.
Лазуткін зауважив, що наразі є понад 100 скарг по конкретних випадках перевищення повноважень працівниками ТЦК, кожен із яких розглядається.
Нагадаємо, що ветеран ЗСУ розповів, як його мобілізував ТЦК попри те, що він батько шістьох дітей і перебуває в офіційному шлюбі.
Також у Тернопільській області працівники ТЦК незаконно забрали чоловіка та утримували його у військкоматі після невдалого проходження ВЛК. Сім'я досі не може зв'язатися з ним.
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