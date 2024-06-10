Випадки перевищення повноважень працівниками ТЦК — реакція Міноборони

Представник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Фото: скриншот

Представник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ненавидить суспільство, хоча їх треба поважати. За його словами, близько половини з них були на фронті.

Про це Дмитро Лазуткін розповів Radio NV, відео опубліковано на YouTube у неділю, 9 червня.

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Скільки працівників ТЦК були на війні

"Зрозуміло, що є негативне ставлення до представників ТЦК і СП, вони точно самі не мають підживлювати (ситуацію. — Ред.). Водночас багато тих самих Telegram-каналів працюють на зрив мобілізації, зокрема на масштабування цих негативних випадків. Ніхто ж не говорить скільки негативних моментів не сталось через терпимість, зокрема й працівників ТЦК та СП, а там багато людей, які були на фронті", — зазначив Лазуткін.

Він закликає поводитись максимально коректно з людьми, які працюють в ТЦК, бо за його словами, близько половини з них брали участь у бойових діях.

Крім того, представник Міноборони наголосив, що є випадки, коли військового після поранення переводять в ТЦК.

"Перевели людей і вони працюють в ТЦК і СП. І вони пройшли пекло цього літа, вони це все бачили. Мені здається, що вони як мінімум заслуговують на повагу та ставлення відповідне", — вважає Лазуткін.

Куди звертатися, коли працівники ТЦК порушують права громадян

Представник Міноборони зазначив, що відомство в жодному разі не толерує перевищення повноважень працівниками ТЦК. Він радить звертатись до поліції у разі кримінального порушення, чи безпосередньо до керівника ТЦК, якщо працівники перевищують повноваження. Також є гарячі лінії Міноборони та командування Сухопутних військ.

Лазуткін зауважив, що наразі є понад 100 скарг по конкретних випадках перевищення повноважень працівниками ТЦК, кожен із яких розглядається.

Нагадаємо, що ветеран ЗСУ розповів, як його мобілізував ТЦК попри те, що він батько шістьох дітей і перебуває в офіційному шлюбі.

Також у Тернопільській області працівники ТЦК незаконно забрали чоловіка та утримували його у військкоматі після невдалого проходження ВЛК. Сім'я досі не може зв'язатися з ним.