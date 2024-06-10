Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow В Міноборони відреагували на випадки перевищення повноважень працівниками ТЦК arrow

В Міноборони відреагували на випадки перевищення повноважень працівниками ТЦК

10 червня 2024 03:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Випадки перевищення повноважень працівниками ТЦК — реакція Міноборони
Представник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Представник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ненавидить суспільство, хоча їх треба поважати. За його словами, близько половини з них були на фронті. 

Про це Дмитро Лазуткін розповів Radio NV, відео опубліковано на YouTube у неділю, 9 червня.

Читайте також:

Скільки працівників ТЦК були на війні

"Зрозуміло, що є негативне ставлення до представників ТЦК і СП, вони точно самі не мають підживлювати (ситуацію. — Ред.). Водночас багато тих самих Telegram-каналів працюють на зрив мобілізації, зокрема на масштабування цих негативних випадків. Ніхто ж не говорить скільки негативних моментів не сталось через терпимість, зокрема й працівників ТЦК та СП, а там багато людей, які були на фронті", — зазначив Лазуткін. 

Він закликає поводитись максимально коректно з людьми, які працюють в ТЦК, бо за його словами, близько половини з них брали участь у бойових діях.

Крім того, представник Міноборони наголосив, що є випадки, коли військового після поранення переводять в ТЦК.

"Перевели людей і вони працюють в ТЦК і СП. І вони пройшли пекло цього літа, вони це все бачили. Мені здається, що вони як мінімум заслуговують на повагу та ставлення відповідне", — вважає Лазуткін.

Куди звертатися, коли працівники ТЦК порушують права громадян

Представник Міноборони зазначив, що відомство в жодному разі не толерує перевищення повноважень працівниками ТЦК. Він радить звертатись до поліції у разі кримінального порушення, чи безпосередньо до керівника ТЦК, якщо працівники перевищують повноваження. Також є гарячі лінії Міноборони та командування Сухопутних військ.

Лазуткін зауважив, що наразі є понад 100 скарг по конкретних випадках перевищення повноважень працівниками ТЦК, кожен із яких розглядається.

Нагадаємо, що ветеран ЗСУ розповів, як його мобілізував ТЦК попри те, що він батько шістьох дітей і перебуває в офіційному шлюбі.

Також у Тернопільській області працівники ТЦК незаконно забрали чоловіка та утримували його у військкоматі після невдалого проходження ВЛК. Сім'я досі не може зв'язатися з ним.

мобілізація
війна
війна в Україні
ТЦК та СП
Міноборони
українці
права
закон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку