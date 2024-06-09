У Тернопільській області ТЦК незаконно утримують чоловіка після визнання його непридатним

Черга біля Тернопільського ТЦК. Фото: zz.te.ua

Працівники територіального центру комплектування у Тернопільській області незаконно забрали чоловіка та утримували його у військкоматі після невдалого проходження військово-лікарської комісії. Сім'я не може зв'язатися з ним вже майже добу.

Про це повідомила донька чоловіка Анжеліка Талабан на своїй сторінці у Facebook у неділю, 9 червня.

Читайте також:

Незаконні дії ТЦК у Тернопільській області

Талабана Валерія Анатолійовича 8 червня затримали працівники ТЦК на Тернопільщині. Дівчина розповіла, що її батько має косоокість, ледве пересувається через численні травми хребта та ребер, нещодавно переніс інсульт, а також має алкогольну залежність.

Чоловік, якого незаконно утримують представники ТЦК у Тернопільській області. Фото: Анжеліка Талабан

"За словами людей, які всіма можливими способами передають нам інформацію про тата (адже телефону у нього при собі не було, а повезли його чомусь у Гусятинський ТЦК, а потім у Чортківський РТЦК), було прийнято рішення відправити його на ВЛК у Тернопіль. Там лікарі практично одразу заявили, щоб забирали його звідти і не витрачали їхній час, визнали його непридатним. І знаєте що? Його буквально привезли назад… до ТЦК!!! І утримують його там", — розповіла Анжеліка.

У ТЦК всі довідки "підписалися", тож чоловіка несподівано "вилікували" і визнали цілком придатним.

Чоловік, якого незаконно утримують представники ТЦК у Тернопільській області, разом з донькою. Фото: Анжеліка Талабан

Дівчина каже, що з початку повномасштабного вторгнення її батько двічі йшов до ТЦК, адже хотів воювати. Там йому відмовляли. Взимку чоловік чудом пережив інсульт, здоров’я стало ще гіршим. Два місяці тому він натрапив на ТЦК неподалік дому і сам же погодився на перевірку, адже ніколи не ховався. Його знову визнали непридатним і відпустили додому.

"Що б він там не казав і яке б у нього не було бажання, але забирати його отаким на війну — це дурниця. Щоб що? На забій? На мʼясорубку? Він не здатен за станом здоров’я ні стріляти, ні окопи рити чи картоплю чистити. Як це працює?" — пише донька чоловіка.

Анжеліка наголошує, що розуміє важливість мобілізації та необхідність заміни військових, однак вона проти віддавати рідну людину на фронт, яка справді є не придатною.

За її словами, батько просився воювати раніше, бо він патріот і хотів захищати свою країну.

Чоловік, якого незаконно утримують представники ТЦК у Тернопільській області, разом з донькою. Фото: Анжеліка Талабан

"Втім, уся наша родина категорично проти, бо це буде справжнє самогубство для нього, він не проживе й більше тижня там. І я категорично проти, бо війна має бути стратегічно грамотна, зі збереженням життів і ресурсів, а не посилати на забій хворих, залежних, калік", — зазначає дівчина.

Анжеліка наголосила, що затримання та утримання людини ТЦК незаконне. Чоловік має низку проблем зі здоровʼям, які чітко не підлягають мобілізації. Наразі ситуація досі залишається невирішеною. Сім'я хотіла передати йому мобільний телефон, одяг та гроші, однак працівники ТЦК не дозволяють побачити чоловіка.

"Нам не дають з ним побачитись чи звʼязатись, а за останньою інформацією нам сказали, що його вже й там немає. За їхніми словами, його повезли вже на рівненський полігон. Ось так Гусятинський ТЦК СП та Тернопільський обласний ТЦК СП за добу лікує людей та відправляє на війну", — пише дівчина.

Вона додала, що скарги в усі відповідні органи вже написали. Поки реакції не було.

Допис Анжеліки Талабан. Фото: скриншот

Допис Анжеліки Талабан. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Житомирській області розслідують історію зі смертю військовозобов’язаного після відвідин відділу одного з районних ТЦК. Попередньо кримінальну справу кваліфікували за статтею "умисне убивство".

Також у Чернівцях працівники ТЦК СП могли викрасти 21-річного хлопця. Водночас мобілізаційний вік, згідно із законом про мобілізацію, становить 25 років.