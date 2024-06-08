У Чернівцях ТЦК викрали 21-річного хлопця — де він знаходиться

Працівники ТЦК СП заштовхують людину в мікроавтобус. Фото: скриншот

У Чернівцях працівники ТЦК СП могли викрасти 21-річного хлопця. Водночас мобілізаційний вік, згідно з законом про мобілізацію, складає 25 років.

Про це повідомила його адвокатка Олександра у суботу, 8 червня.

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За словами правозахисниці, вчора Олександра (ім'я мобілізованого) забрали та відвезли до міського військкомату. Згодом їй відповіли, буцімто, хлопця "в них немає".

Скриншот допису адвокатки

Правозахисниця зауважила, що військкоми поводяться грубо та хамовито їй відповідають. Проте де зараз перебуває юнак — досі невідомо. У коментарях пишуть, що у Чернівецькому міському ТЦК СП практикують побиття та жорстоке поводження з чоловіками.

Скриншот повідомлення адвокатки

Конфлікти з ТЦК СП — останні новини

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України визнали факт перевищення повноважень працівниками ТЦК СП та закликали до максимально коректної роботи.

Інцидент з бійкою нещодавно трапився й у Харкові: там військкоми побилися з місцевими мешканцями.

А у Житомирській області розслідують історію зі смертю чоловіка після відвідин відділу одного із районних ТЦК, звинувативши військкомів в "умисному вбивстві".