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Новий скандал з ТЦК — у Чернівцях могли мобілізувати 21-річного хлопця

8 червня 2024 13:32
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
У Чернівцях ТЦК викрали 21-річного хлопця — де він знаходиться
Працівники ТЦК СП заштовхують людину в мікроавтобус. Фото: скриншот
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

У Чернівцях працівники ТЦК СП могли викрасти 21-річного хлопця. Водночас мобілізаційний вік, згідно з законом про мобілізацію, складає 25 років. 

Про це повідомила його адвокатка Олександра у суботу, 8 червня.

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За словами правозахисниці, вчора Олександра (ім'я мобілізованого) забрали та відвезли до міського військкомату. Згодом їй відповіли, буцімто, хлопця "в них немає".

тцк конфлікт
Скриншот допису адвокатки

Правозахисниця зауважила, що військкоми поводяться грубо та хамовито їй відповідають. Проте де зараз перебуває юнак — досі невідомо. У коментарях пишуть, що у Чернівецькому міському ТЦК СП практикують побиття та жорстоке поводження з чоловіками.

тцк сп конфлікт бійка
Скриншот повідомлення адвокатки

Конфлікти з ТЦК СП — останні новини

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України визнали факт перевищення повноважень працівниками ТЦК СП та закликали до максимально коректної роботи.

Інцидент з бійкою нещодавно трапився й у Харкові: там військкоми побилися з місцевими мешканцями.

А у Житомирській області розслідують історію зі смертю чоловіка після відвідин відділу одного із районних ТЦК, звинувативши військкомів в "умисному вбивстві".

скандал
мобілізація
війна в Україні
Україна
ТЦК та СП
Кримінал
викрадення
конфлікт

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