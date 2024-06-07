В ТЦК на Житомирщині помер чоловік — реакція Міноборони

Працівники ТЦК СП силою заштовхують чоловіка в мікроавтобус. Фото: скриншот

В Міністерстві оборони України та в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки проігнорували засідання парламентської тимчасово-слідчої комісії, яка розглядає порушення у їхній діяльності під час мобілізації. На порядку денному була смерть чоловіка в ТЦК СП Житомирської області.

Про це повідомив заступник голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, нардеп від фракції "Голос" Андрій Осадчук в етері "Радіо.Свобода" у п'ятницю, 7 червня.

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За словами нардепа, засідання було присвячено розгляду саме цій темі, оскільки в медіа вже неодноразово повідомляли про численні порушення прав з боку військкомів.

"Вчора ніхто з них не прийшов на запрошення. Хоча це, напевно, перше запрошення, а далі може бути й виклик із суттєвими наслідками, бо це саме тимчасова слідча комісія у Верховній Раді. Тобто ми зараз у ситуації, коли державні органи, які відповідальні за проведення процесу мобілізації, які відповідальні за забезпечення прав і свобод людини та громадянина, вони зовсім не хочуть спілкуватися не просто з медіа, а навіть з депутатами Верховної Ради", — сказав Осадчук.

Парламентар додав, що вже скликав термінову нараду з цього приводу аби перевірити дотримання прав громадян в Україні за півріччя 2024 року, та головне — після ухвалення закону про мобілізацію. Він запросив на нього омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця та делегацію Міноборони та Генштабу.

"Я всіх скеровуватиму до того, аби ми всі працювали над тим, що мобілізація потрібна, але держава працює на реалізування третьої статті Конституції. І її мають знати абсолютно всі, особливо — в ТЦК. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність", — резюмував урядовець.

Смерть ТЦК СП на Житомирщині — що відомо

Нагадаємо, у неділю, 2 червня, у Звягільському РТЦК СП Житомирської області від епілептичного нападу помер чоловік, хоча військкоми заявили, що він "зловживав алкоголем". Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "вбивство".

Згодом одного з начальників центру комплектування відсторонили від виконання службових обов'язків на період розслідування обставин смерті. Своєю чергою, майже сто мешканців міста Баранівка прийшли під стіни військкомату з протестом, бо не вірили у смерть чоловіка від епілепсії.