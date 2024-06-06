Затримали нападника на працівника ТЦК

Напад на співробітника ТЦК та СП. Фото: поліція Києва

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вдарив співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки у центрі столиці. Ним виявився 31-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину.

Про це повідомили у поліції Києва у четвер, 7 квітня.

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У Києві затримали нападника на працівників ТЦК

Вчора увечері, 5 червня, поблизу станції метро "Хрещатик" до військовослужбовців ТЦК та СП, які спілкувались із громадянами, підійшов перехожий та почав поводитися агресивно. Працівники відомства попросили його пред'явити військово-облікові документи, однак чоловік продовжив поводитися зухвало та вдарив одного з військовослужбовців.

Співробітники Шевченківського управління поліції встановили місцезнаходження порушника та затримали його. Порушником виявився 31-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину.

За вказаним фактом дізнавачі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за фактом завдання побоїв.

Затримання чоловіка, який напав на працівника ТЦК. Фото: поліція Києва

Раніше ми розповідали, що в центрі Києва у середу, 5 червня, біля станції метро "Хрещатик" чоловік, який самовільно втік з військової частини, напав на співробітника ТЦК та СП. Поліція затримала порушника.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України визнали факт перевищення повноважень працівниками ТЦК та СП та закликали до максимально коректної роботи.