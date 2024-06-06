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У Києві затримали чоловіка за нанесення тілесних ушкоджень співробітнику ТЦК

6 червня 2024 19:58
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Затримали нападника на працівника ТЦК
Напад на співробітника ТЦК та СП. Фото: поліція Києва
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вдарив співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки у центрі столиці. Ним виявився 31-річний військовослужбовець, який самовільно залишив  військову частину.

Про це повідомили у поліції Києва у четвер, 7 квітня.

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Повідомлення про затримання нападника на працівника ТЦК. Фото: скриншот 

У Києві затримали нападника на працівників ТЦК

Вчора увечері, 5 червня, поблизу станції метро "Хрещатик" до військовослужбовців ТЦК та СП, які спілкувались із громадянами, підійшов перехожий та почав поводитися агресивно. Працівники відомства попросили його пред'явити військово-облікові документи, однак чоловік продовжив поводитися зухвало та вдарив одного з військовослужбовців. 

Співробітники Шевченківського управління поліції встановили місцезнаходження порушника та затримали його. Порушником виявився 31-річний військовослужбовець, який самовільно залишив  військову частину.

За вказаним фактом дізнавачі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за фактом завдання побоїв.

затримання нападника на працівника ТЦК
Затримання чоловіка, який напав на працівника ТЦК. Фото: поліція Києва

Раніше ми розповідали, що в центрі Києва у середу, 5 червня, біля станції метро "Хрещатик" чоловік, який самовільно втік з військової частини, напав на співробітника ТЦК та СП. Поліція затримала порушника.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України визнали факт перевищення повноважень працівниками ТЦК та СП та закликали до максимально коректної роботи.

Україна
ТЦК та СП
Київ
напад
поліція
військовослужбовці
мобілізація

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