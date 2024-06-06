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В Киеве задержан мужчина за нанесение телесных повреждений сотруднику ТЦК

6 июня 2024 19:58
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Задержан нападающий на работника ТЦК
Нападение на сотрудников ТЦК и СП. Фото: полиция Киева
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Киеве правоохранители задержали мужчину, ударившего сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки в центре столицы. Им оказался 31-летний военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть.

Об этом сообщили в полиции Киева в четверг, 7 апреля.

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Сообщение о задержании напавшего на сотрудника ТЦК. Фото: скриншот

В Киеве задержан нападающий на работников ТЦК

Вчера вечером, 5 июня, возле станции метро "Хрещатик" к военнослужащим ТЦК и СП, которые общались с гражданами, подошел прохожий и начал вести себя агрессивно. Сотрудники ведомства попросили его предъявить военно-учетные документы, однако мужчина продолжил вести себя дерзко и ударил одного из военнослужащих.

Сотрудники Шевченковского управления полиции установили местонахождение нарушителя и задержали его. Нарушителем оказался 31-летний военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть.

По указанному факту дознаватели Шевченковского управления полиции расследуют уголовное производство, начатое по факту нанесения побоев.

задержание нападающего на работника ТЦК
Задержание мужчины, напавшего на работника ТЦК. Фото: полиция Киева

Ранее мы рассказывали, что в центре Киева в среду, 5 июня, возле станции метро "Хрещатик" мужчина, самовольно сбежавший из воинской части, напал на сотрудника ТЦК и СП. Полиция задержала нарушителя.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины признали превышение полномочий работниками ТЦК и СП и призвали к максимально корректной работе.

Украина
ТЦК и СП
Киев
нападение
полиция
военнослужащие
мобилизация

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