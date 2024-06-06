Задержан нападающий на работника ТЦК

Нападение на сотрудников ТЦК и СП. Фото: полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали мужчину, ударившего сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки в центре столицы. Им оказался 31-летний военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть.

Об этом сообщили в полиции Киева в четверг, 7 апреля.

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В Киеве задержан нападающий на работников ТЦК

Вчера вечером, 5 июня, возле станции метро "Хрещатик" к военнослужащим ТЦК и СП, которые общались с гражданами, подошел прохожий и начал вести себя агрессивно. Сотрудники ведомства попросили его предъявить военно-учетные документы, однако мужчина продолжил вести себя дерзко и ударил одного из военнослужащих.

Сотрудники Шевченковского управления полиции установили местонахождение нарушителя и задержали его. Нарушителем оказался 31-летний военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть.

По указанному факту дознаватели Шевченковского управления полиции расследуют уголовное производство, начатое по факту нанесения побоев.

Задержание мужчины, напавшего на работника ТЦК. Фото: полиция Киева

Ранее мы рассказывали, что в центре Киева в среду, 5 июня, возле станции метро "Хрещатик" мужчина, самовольно сбежавший из воинской части, напал на сотрудника ТЦК и СП. Полиция задержала нарушителя.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины признали превышение полномочий работниками ТЦК и СП и призвали к максимально корректной работе.