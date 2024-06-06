Працівники ТЦК перевищують повноваження, визнання Міноборони

У Міноборони визнали факт перевищення повноважень працівниками ТЦК
Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки подекуди таки перевищують свої повноваження. Міністерство оборони ці інциденти жодним чином не толерує і вимагає від ТЦК максимально коректної роботи.
Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
Міноборони визнало перегини на місцях
За словами Дмитра Лазуткіна, частина відео про "свавілля працівників ТЦК" насправді є постановочними і знімаються росіянами на окупованих українських територіях.
"Хоча подекуди і є випадки перевищення повноважень працівниками територіальних центрів комплектування", — визнав речник Міноборони.
Міноборони не толерує порушення ТЦКшників
За його словами, військове відомство жодним чином не толерує подібні інциденти за участю працівників ТЦК.
Дмитро Лазуткін запевнив, що у Міноборони ведеться відповідна робота, аби усі мобілізаційні заходи проходили у максимально коректному форматі.
Нагадаємо, що начальника одного з відділів Звягельського РТЦК та СП, що в місті Баранівка на Житомирщині, відсторонили від виконання службових обов'язків на період розслідування обставин смерті військовозобов'язаного.
Додамо, що 7 травня у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП повідомили, що на території військкомату помер військовозобов'язаний Артем Зайцев. За даними ТЦК, смерть спричинив епілептичний напад.
Також нещодавно у Хмельницькому помер 41-річний чоловік після відвідування ТЦК. Лікарі зробили йому операцію та дві доби боролись за життя чоловіка, рідні загиблого звинуватили у всьому ТЦК.
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