Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow У Міноборони визнали факт перевищення повноважень працівниками ТЦК arrow

У Міноборони визнали факт перевищення повноважень працівниками ТЦК

6 червня 2024 15:20
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Працівники ТЦК перевищують повноваження, визнання Міноборони
Один із випадків примусового транспортування військовозобов’язаного відразу на ВЛК. Фото: скриншот з відео
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки подекуди таки перевищують свої повноваження. Міністерство оборони ці інциденти жодним чином не толерує і вимагає від ТЦК максимально коректної роботи.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Читайте також:

Міноборони визнало перегини на місцях

За словами Дмитра Лазуткіна, частина відео про "свавілля працівників ТЦК" насправді є постановочними і знімаються росіянами на окупованих українських територіях.

"Хоча подекуди і є випадки перевищення повноважень працівниками територіальних центрів комплектування", — визнав речник Міноборони.

Міноборони не толерує порушення ТЦКшників

За його словами, військове відомство жодним чином не толерує подібні інциденти за участю працівників ТЦК.

Дмитро Лазуткін запевнив, що у Міноборони ведеться відповідна робота, аби усі мобілізаційні заходи проходили у максимально коректному форматі.

Нагадаємо, що начальника одного з відділів Звягельського РТЦК та СП, що в місті Баранівка на Житомирщині, відсторонили від виконання службових обов'язків на період розслідування обставин смерті військовозобов'язаного.

Додамо, що 7 травня у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП повідомили, що на території військкомату помер військовозобов'язаний Артем Зайцев. За даними ТЦК, смерть спричинив епілептичний напад.  

Також нещодавно у Хмельницькому помер 41-річний чоловік після відвідування ТЦК. Лікарі зробили йому операцію та дві доби боролись за життя чоловіка, рідні загиблого звинуватили у всьому ТЦК.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
Міноборони
мобілізація
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня