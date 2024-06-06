Працівники ТЦК перевищують повноваження, визнання Міноборони

Один із випадків примусового транспортування військовозобов’язаного відразу на ВЛК. Фото: скриншот з відео

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки подекуди таки перевищують свої повноваження. Міністерство оборони ці інциденти жодним чином не толерує і вимагає від ТЦК максимально коректної роботи.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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За словами Дмитра Лазуткіна, частина відео про "свавілля працівників ТЦК" насправді є постановочними і знімаються росіянами на окупованих українських територіях.

"Хоча подекуди і є випадки перевищення повноважень працівниками територіальних центрів комплектування", — визнав речник Міноборони.

Міноборони не толерує порушення ТЦКшників

За його словами, військове відомство жодним чином не толерує подібні інциденти за участю працівників ТЦК.

Дмитро Лазуткін запевнив, що у Міноборони ведеться відповідна робота, аби усі мобілізаційні заходи проходили у максимально коректному форматі.

Нагадаємо, що начальника одного з відділів Звягельського РТЦК та СП, що в місті Баранівка на Житомирщині, відсторонили від виконання службових обов'язків на період розслідування обставин смерті військовозобов'язаного.

Додамо, що 7 травня у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП повідомили, що на території військкомату помер військовозобов'язаний Артем Зайцев. За даними ТЦК, смерть спричинив епілептичний напад.

Також нещодавно у Хмельницькому помер 41-річний чоловік після відвідування ТЦК. Лікарі зробили йому операцію та дві доби боролись за життя чоловіка, рідні загиблого звинуватили у всьому ТЦК.