Работники ТЦК превышают полномочия, признание Минобороны

Один из случаев принудительной транспортировки военнообязанного сразу на ВВК. Фото: скриншот с видео

Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки кое-где превышают свои полномочия. Министерство обороны эти инциденты никоим образом не терпят и требует от ТЦК максимально корректной работы.

Об этом в эфире национального телемарафона единых новостей заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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По словам Дмитрия Лазуткина, часть видео о "произволе работников ТЦК" на самом деле являются постановочными и снимаются россиянами на оккупированных украинских территориях.

"Хотя иногда и есть случаи превышения полномочий работниками территориальных центров комплектования", — признал спикер Минобороны.

Минобороны не терпит нарушения ТЦКшников

По его словам, военное ведомство никоим образом не терпит подобные инциденты с участием работников ТЦК.

Дмитрий Лазуткин заверил, что в Минобороны ведется соответствующая работа, чтобы все мобилизационные мероприятия проходят в максимально корректном формате.

Напомним, что начальник одного из отделов Звягельского РТЦК и СП в городе Барановка Житомирской области был отстранен от исполнения служебных обязанностей на период расследования обстоятельств смерти военнообязанного.

Добавим, что 7 мая в Днепропетровском областном ТЦК и СП сообщили, что на территории военкомата умер военнообязанный Артем Зайцев. По данным ТЦК, смерть вызвал эпилептический приступ.

Также недавно в Хмельницком скончался 41-летний мужчина после посещения ТЦК. Врачи сделали ему операцию и двое суток боролись за жизнь мужчины, родные погибшего обвинили во всем ТЦК.