Одного з начальників Звягельського районного ТЦК та СП відсторонили від виконання службових обов'язків

Військовозобов’язаний у Звягельському ТЦК. Фото ілюстративне: Facebook/Звягельський районний ТЦК та СП

Начальника одного з відділів Звягельського РТЦК та СП, що в місті Баранівка на Житомирщині, відсторонили від виконання службових обов'язків на період розслідування обставин смерті військовозобов'язаного. Чоловіка з ТЦК забрала "швидка", за декілька днів він помер у лікарні.

Рішення про відсторонення посадовця ТЦК від служби ухвалив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у середу, 5 червня.

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У військкоматі кажуть, що чоловік помер через епілепсію

Напередодні у Житомирському обласному ТЦК повідомили, що 28 травня до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК. До візиту до військкомату чоловік нібито зловживав алкоголем.

"Уранці 29 травня чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої". Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво", — розповіли в обласному ТЦК.

Батько померлого переконаний, що сина вбили

Вже 2 червня стало відомо, що військовозобов’язаний помер у лікарні. У ТЦК стверджують, виною всьому епілепсія, мовляв, чоловік сильно травмувася під час нападу. Але батько покійного Микола Ковальчук переконаний, що його сина вбили.

"Син вбитий, і все. Що тут говорити? За заключенням, у нього там перелом кістки склепіння та черепа. Його в лікарню 29 травня привезли. Ми не бачили, коли приїжджали вручати повістку, син жив окремо від нас. Знаємо, що о п'ятій ранку приїхали до нього з ТЦК. Добу його не було. Є друге відділення охорони, звідти його привезли. Ми об 11 ранку приїхали у Звягель, дитина моя вже була в реанімації. Три з половиною доби він був там. До поліції ми зверталися. Поліція відкрила провадження. Вони в ТЦК сказали, що його не били, це був епілептичний напад, бо син хворів на епілепсію. Буду добуватися справедливості, громада просить", — каже батько загиблого.

Похорон чоловіка, який помер після візиту до ТЦК. Фото: Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Поліція проводить у цій справі досудове розслідування.

Нагадаємо, 7 травня у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП повідомили, що на території військкомату помер військовозобов'язаний Артем Зайцев. За даними ТЦК, смерть спричинив епілептичний напад.

Також нещодавно у Хмельницькому помер 41-річний чоловік після відвідування ТЦК. Лікарі зробили йому операцію та дві доби боролись за життя чоловіка, рідні загиблого звинуватили у всьому ТЦК.