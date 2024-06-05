Одного из начальников Звягельского районного ТЦК и СП отстранили от исполнения служебных обязанностей

Военнообязаный в Звягельском ТЦК. Фото иллюстративное: Facebook/Звягельский районный ТЦК и СП

Начальника одного из отделов Звягельского РТЦК и СП города Барановка Житомирской области отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования обстоятельств смерти военнообязанного. Мужчину из ТЦК забрала "скорая", через несколько дней он скончался в больнице.

Решение об отстранении должностного лица ТЦК от службы принял глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в среду, 5 июня.

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В военкомате говорят, что мужчина умер из-за эпилепсии

Накануне в Житомирском областном ТЦК сообщили, что 28 мая во 2-й отдел Звягельского РТЦК и СП доставили военнообязанного Сергея К. для прохождения ВВК. До визита в военкомат мужчина якобы злоупотреблял спиртным.

"Утром 29 мая у мужчины случился эпилептический припадок, вызванный продолжительным употреблением алкоголя. Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету "скорой". Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала происшествие как самоувечье", — рассказали в областном ТЦК.

Отец умершего убежден, что сына убили

Уже 2 июня стало известно, что военнообязанный скончался в больнице. В ТЦК утверждают, виной всему эпилепсия, мол мужчина сильно травмировался во время приступа. Но отец покойного Николай Ковальчук убежден, что его сына убили.

"Сын убит, и все. Что здесь говорить? По заключению, у него там перелом черепа. Его в больницу 29 мая привезли. Мы не видели, когда приезжали вручать повестку, сын жил отдельно. Знаем, что в пять утра приехали к нему из ТЦК. Сутки его не было. Есть второе отделение охраны, оттуда его привезли. Мы в 11 утра приехали в Звягель, ребенок мой уже был в реанимации. Три с половиной дня он был там. В полицию мы обращались. Полиция открыла производство. Они в ТЦК сказали, что его не били, это был эпилептический приступ, потому что сын болел эпилепсией. Буду добываться справедливости, громада просит," — говорит отец.

Похороны умершего после визита в ТЦК мужчины. Фото: Суспільне Житомир/Елена Кучмий

Полиция проводит по этому делу досудебное расследование.

Напомним, 7 мая в Днепропетровском областном ТЦК и СП сообщили, что на территории военкомата скончался военнообязанный Артем Зайцев. По данным ТЦК, смерть вызвал эпилептиный приступ.

Также недавно в Хмельницком скончался 41-летний мужчина после посещения ТЦК. Врачи сделали ему операцию и двое суток боролись за жизнь мужчины, родные погибшего обвиняют во всем ТЦК.