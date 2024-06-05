На Житомирщині поховали чоловіка, який помер у ТЦК

Поховальна процесія у Баранівці. Фото: Суспільне

У селі Баранівка на Житомирщині поховали місцевого мешканця — 32-річного Сергія Ковальчука. 29 травня чоловік з множинними травмами в стані коми потрапив до Звягельської лікарні, де за кілька днів помер. Родина заявляє, що має інформацію, ніби Сергія побили в місцевому райвідділі територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У цій ситуації розбиралися кореспонденти Суспільного.

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В Житомирському обласному ТЦК та СП інформацію про побиття спростовують і запевняють, що чоловік помер в результаті епілептичного нападу. Поліція проводить розслідування.

Батько Сергія Микола Ковальчук сказав кореспондентам Суспільного, що його сина вбили.

Батько загиблого Сергія Ковальчука. Фото: Суспільне

"Син вбитий, і все. Що тут говорити? За заключенням, у нього там перелом кістки склепіння та черепа. Його в лікарню 29 травня привезли", — розповів чоловік.

Він додав, що батьки не бачили, коли приїжджали вручати повістку, оскільки син жив окремо. Батько також розповів, що сина забрали о 5 ранку, а вже об 11 він потрапив до лікарні. Через три з половиною дні він помер.

Що відомо про загиблого

Зі слів сусідів, Сергій жив сам, сезонно працював на місцевій пилорамі та підробляв, допомагаючи людям. Військовозобов'язаним молодий чоловік не був, оскільки хворів на епілепсію.

Загиблий у ТЦК Сергій Ковальчук. Фото: Суспільне

Завідувач відділенням реанімації та інтенсивної терапії Звягельської лікарні Анатолій Бортник розповів Суспільному, що до них у медзаклад Сергій Ковальчук поступив зранку 29 травня.

"Був доставлений швидкою допомогою з міста Баранівка. Був доставлений до нас у відділення і одразу госпіталізований. При надходженні стан був вкрай важкий, хворий перебував у комі з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма", — розповів Анатолій Бортник.

Завідувач відділенням реанімації та інтенсивної терапії Звягельської лікарні Анатолій Бортник. Фото: Суспільне

Сергій Ковальчук помер 2 червня у лікарні, не приходячи до тями. Заступниця начальника відділу комунікацій Головного управління поліції в Житомирській області Іванна Сілецька запевнила, що поліція проводить у цій справі досудове розслідування.

Раніше ми повідомляли, що в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на Житомирщині помер чоловік. Це сталося 2 червня.

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