Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow В Житомирской области похоронили 32-летнего мужчину, который умер после пребывания в ТЦК arrow

В Житомирской области похоронили 32-летнего мужчину, который умер после пребывания в ТЦК

5 июня 2024 15:10
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Житомирской области похоронили мужчину, который умер в ТЦК
Погребальная процессия в Барановке. Фото: Суспільне
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В селе Барановка Житомирской области похоронили местного жителя — 32-летнего Сергея Ковальчука. 29 мая мужчина с множественными травмами в состоянии комы попал в Звягельскую больницу, где через несколько дней скончался. Семья заявляет, что располагает информацией, что Сергея избили в местном райотделе территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В этой ситуации разбирались корреспонденты Суспільного.

Читайте также:

Мужчина скончался после визита в ТЦК

В Житомирском областном ТЦК и СП информацию об избиениях опровергают и уверяют, что мужчина скончался в результате эпилептического нападения. Полиция проводит расследование.

Отец Сергея Николай Ковальчук сказал корреспондентам Суспільного, что его сын был убит.

отец погибшего
Отец погибшего Сергея Ковальчука. Фото: Суспільне

"Сын убит, и все. Что здесь говорить? По заключению, у него там перелом кости свода и черепа. Его в больницу 29 мая привезли", — рассказал мужчина.

Он добавил, что родители не видели, когда приезжали вручать повестку, поскольку сын жил отдельно. Отец также рассказал, что сына забрали в 5 утра, а уже в 11 он попал в больницу. Через три с половиной дня он скончался.

Что известно о погибшем

По словам соседей, Сергей жил сам, сезонно работал на местной пилораме и подрабатывал, помогая людям. Военнообязанным молодой человек не был, поскольку болел эпилепсией.

погибший в ТЦК
Погибший в ТЦК Сергей Ковальчук. Фото: Суспільне

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Звягельской больницы Анатолий Бортник рассказал Суспільному, что к ним в медучреждение Сергей Ковальчук поступил утром 29 мая.

"Был доставлен скорой помощью из города Барановка. Был доставлен к нам в отделение и сразу госпитализирован. При поступлении состояние было крайне тяжелое, больной находился в коме с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", — рассказал Анатолий Бортник.

врач
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Звягельской больницы Анатолий Бортник. Фото: Суспільне

Сергей Ковальчук умер 2 июня в больнице, не приходя в сознание. Заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления полиции в Житомирской области Иванна Силецка заверила, что полиция проводит по этому делу досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что в территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Житомирской области умер мужчина. Это произошло 2 июня.

Тернопольский окружной административный суд признал незаконными действия ТЦК, призвавшего в ВСУ украинца-студента высшего заграничного учебного заведения.

избиение
смерть
Житомирская область
полиция
ТЦК и СП
военнообязанные
гибель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня