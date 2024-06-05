В Житомирской области похоронили мужчину, который умер в ТЦК

Погребальная процессия в Барановке. Фото: Суспільне

В селе Барановка Житомирской области похоронили местного жителя — 32-летнего Сергея Ковальчука. 29 мая мужчина с множественными травмами в состоянии комы попал в Звягельскую больницу, где через несколько дней скончался. Семья заявляет, что располагает информацией, что Сергея избили в местном райотделе территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В этой ситуации разбирались корреспонденты Суспільного.

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В Житомирском областном ТЦК и СП информацию об избиениях опровергают и уверяют, что мужчина скончался в результате эпилептического нападения. Полиция проводит расследование.

Отец Сергея Николай Ковальчук сказал корреспондентам Суспільного, что его сын был убит.

Отец погибшего Сергея Ковальчука. Фото: Суспільне

"Сын убит, и все. Что здесь говорить? По заключению, у него там перелом кости свода и черепа. Его в больницу 29 мая привезли", — рассказал мужчина.

Он добавил, что родители не видели, когда приезжали вручать повестку, поскольку сын жил отдельно. Отец также рассказал, что сына забрали в 5 утра, а уже в 11 он попал в больницу. Через три с половиной дня он скончался.

Что известно о погибшем

По словам соседей, Сергей жил сам, сезонно работал на местной пилораме и подрабатывал, помогая людям. Военнообязанным молодой человек не был, поскольку болел эпилепсией.

Погибший в ТЦК Сергей Ковальчук. Фото: Суспільне

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Звягельской больницы Анатолий Бортник рассказал Суспільному, что к ним в медучреждение Сергей Ковальчук поступил утром 29 мая.

"Был доставлен скорой помощью из города Барановка. Был доставлен к нам в отделение и сразу госпитализирован. При поступлении состояние было крайне тяжелое, больной находился в коме с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", — рассказал Анатолий Бортник.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Звягельской больницы Анатолий Бортник. Фото: Суспільне

Сергей Ковальчук умер 2 июня в больнице, не приходя в сознание. Заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления полиции в Житомирской области Иванна Силецка заверила, что полиция проводит по этому делу досудебное расследование.

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