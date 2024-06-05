В ТЦК на Житомирщині помер чоловік - що відомо

Військовозобов'язані біля військкомату. Фото: ZN.UA

В Територіальному центрі комплектації на Житомирщині помер чоловік. Це сталося 2 червня.

Про це повідомляє Житомирський обласний ТЦК та СП.

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Як повідомили в ТЦК, 28 травня до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного на ім'я Сергій. Він мав пройти ВЛК.

"Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що вранці 29 травня чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю".

У ТЦК кажуть, що військовозобов'язаному надали першу невідкладну медичну допомогу та викликали "швидку".

"Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні", — додали в ТЦК.

Там підкреслили, що слідчі, які проводили експертизу, жодних ознак стороннього фізичного впливу на чоловіка не побачили.

Нагадаємо, 7 травня у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП повідомили, що на території військкомату помер військовозобов'язаний Артем Зайцев. Причиною там назвали різке погіршення здоров’я чоловіка з ознаками епілептичного нападу.

Також нещодавно у Хмельницькому помер 41-річний чоловік після відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Лікарі зробили йому операцію та дві доби боролись за життя чоловіка, рідні загиблого звинуватили у всьому ТЦК.