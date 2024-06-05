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"Смертельная" мобилизация — в ТЦК в Житомирской области умер мужчина

5 июня 2024 13:01
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В ТЦК в Житомирской области умер мужчина - что известно
Военнообязанные у военкомата. Фото: ZN.UA
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Территориальном центре комплектации Житомирской области умер мужчина. Это произошло 2 июня.

Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК и СП.

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Информация от ТЦК. Фото: скриншот

Смерть в ТЦК Житомирской области — что известно

Как сообщили в ТЦК, 28 мая во 2 отдела Звягельского РТЦК и СП доставили военнообязанного на имя Сергей. Он должен был пройти ВВК.

"Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный продолжительным употреблением алкоголя".

В ТЦК говорят, что военнообязанному предоставили первую неотложную медицинскую помощь и вызвали "скорую".

"Следовательно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала произошедшее как самоувечье. К сожалению, 2 июня 2024 года от полученных во время эпилептического нападения травм мужчина скончался в больнице", — добавили в ТЦК.

Там подчеркнули, что проводившие экспертизу следователи никаких признаков постороннего физического воздействия на мужчину не увидели.

Напомним, 7 мая в Днепропетровском областном ТЦК и СП сообщили, что на территории военкомата умер военнообязанный Артем Зайцев. Причиной там назвали резкое ухудшение здоровья мужчины с признаками эпилептического приступа.

Также недавно в Хмельницком скончался 41-летний мужчина после посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. Врачи сделали ему операцию и двое суток боролись за жизнь мужчины, родные погибшего обвинили во всем ТЦК.

смерть
Житомир
ТЦК и СП
военные
война в Украине
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