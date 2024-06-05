Студента іноземного вишу забрали до ТЦК і незаконно зарахували до військової частини

Військовий перевіряє документи у водія. Фото ілюстративне: Фото: tsn.ua

Тернопільський окружний адміністративний суд визнав незаконними дії ТЦК, який призвав до ЗСУ українця-студента вищого закордонного навчального закладу.

Про відповідне рішення суду повідомляє "Судово-юридична газета".

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Чоловік поступив до Канадського університету ще у 2018 році

З матеріалів справи відомо, що 9 вересня 2023 року студент разом з братом виїхав з Тернополя в напрямку кордону з Польщею. За декілька кілометрів до українсько-польського кордону авто з чоловіками зупинили. Українця, який їхав на навчання в Канаду, силою доставили до ТЦК, змусили пройти військово-лікарську комісію, а потім зарахували до списків особового складу військової частини.

Чоловік був переконаний, що його призвали незаконно, тому звернувся до суду.

"Позовні вимоги обґрунтовані тим, що він з 2018 року є студентом вищого навчального закладу — Саскачеванського університету (Саскатун, Канада), 4 курсу, спеціальність "Бухгалтерська справа", ступінь "Бакалавр комерції", що підтверджується нотаріально завіреною копією довідки з місця навчання від 11.09.2023 року. Має право на відстрочку від призову на військову службу у порядку статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — йдеть у справі.

Суд визнав незаконними дії ТЦК щодо призову позивача на військову службу під час мобілізації.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що наразі немає підстав для продовження термінів оновлення даних для військовозобов’язаних. Адже кожен військовозобов'язаний може зробити це у застосунку "Резерв+".

Також ми повідомляли, що на Буковині чоловіків, які намагатимуться незаконно перетнути кордон, будуть направляти одразу до ТЦК.