Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow В Тернополе признали незаконными действия ТЦК, мобилизовавшего студента arrow

В Тернополе признали незаконными действия ТЦК, мобилизовавшего студента

5 июня 2024 05:03
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Студента иностранного вуза забрали в ТЦК и незаконно причислили к воинской части
Военный проверяет документы у водителя. Фото иллюстративное: Фото: tsn.ua
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Тернопольский окружной административный суд признал незаконными действия ТЦК, призвавшего в ВСУ украинца-студента высшего заграничного учебного заведения.

О соответствующем решении суда сообщает "Судебно-юридическая газета".

Читайте также:

Мужчина поступил в Канадский университет еще в 2018 году

Из материалов дела известно, что 9 сентября 2023 студент вместе с братом выехал из Тернополя в сторону границы с Польшей. За несколько километров до украино-польской границы авто с мужчинами остановили. Украинца, ехавшего на обучение в Канаду, силой доставили в ТЦК, заставили пройти военно-врачебную комиссию, а затем зачислили в списки личного состава воинской части.

Мужчина был убежден, что его призвали незаконно, поэтому обратился в суд.

"Исковые требования обоснованы тем, что он с 2018 года является студентом высшего учебного заведения — Саскачеванского университета (Саскатун, Канада), 4 курса, специальность "Бухгалтерское дело", степень "Бакалавр коммерции", что подтверждается нотариально заверенной копией справки с места обучения 11.09.2023 года. Имеет право на отсрочку от призыва на военную службу согласно со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — говорится в деле.

Суд признал незаконными действия ТЦК. 

Напомним, в Минобороны заявили, что нет оснований для продления сроков обновления данных для военнообязанных. Ведь каждый военнообязанный может сделать это в приложении "Резерв+".

Также мы сообщали, что на Буковине мужчин, пытающихся незаконно пересечь границу, будут направлять сразу в ТЦК.

суд
военный призыв
мобилизация
студенты
война
Тернополь
военный учет
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня