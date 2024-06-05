Студента иностранного вуза забрали в ТЦК и незаконно причислили к воинской части

Военный проверяет документы у водителя. Фото иллюстративное: Фото: tsn.ua

Тернопольский окружной административный суд признал незаконными действия ТЦК, призвавшего в ВСУ украинца-студента высшего заграничного учебного заведения.

О соответствующем решении суда сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Мужчина поступил в Канадский университет еще в 2018 году

Из материалов дела известно, что 9 сентября 2023 студент вместе с братом выехал из Тернополя в сторону границы с Польшей. За несколько километров до украино-польской границы авто с мужчинами остановили. Украинца, ехавшего на обучение в Канаду, силой доставили в ТЦК, заставили пройти военно-врачебную комиссию, а затем зачислили в списки личного состава воинской части.

Мужчина был убежден, что его призвали незаконно, поэтому обратился в суд.

"Исковые требования обоснованы тем, что он с 2018 года является студентом высшего учебного заведения — Саскачеванского университета (Саскатун, Канада), 4 курса, специальность "Бухгалтерское дело", степень "Бакалавр коммерции", что подтверждается нотариально заверенной копией справки с места обучения 11.09.2023 года. Имеет право на отсрочку от призыва на военную службу согласно со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — говорится в деле.

Суд признал незаконными действия ТЦК.

Напомним, в Минобороны заявили, что нет оснований для продления сроков обновления данных для военнообязанных. Ведь каждый военнообязанный может сделать это в приложении "Резерв+".

Также мы сообщали, что на Буковине мужчин, пытающихся незаконно пересечь границу, будут направлять сразу в ТЦК.