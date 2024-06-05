Працівники ТЦК вручають чоловіку повістку. Фото: Армія.Inform

У Херсоні жінка вкусила правоохоронця, який разом з представниками територіального центру комплектування і соціальної підтримки хотів перевірити документи її сина. Тим часом, чоловік, скориставшись цією ситуацією, втік з місця події.

Про це повідомила пресслужба обласної поліції в Facebook у середу, 5 червня.

Читайте також:

Жінка вкусила правоохоронця

Правоохоронці розповіли, що інцидент стався у Корабельному районі Херсона. Чоловік відмовився надати свої документи та почав поводитися агресивно по відношенню до правоохоронців та працівників ТЦК.

У процесі суперечки 60-річна жінка, мати молодого чоловіка, вкусила правоохоронця, а її 23-річний син, скориставшись нагодою, втік з місця події.

Поранена внаслідок укусу рука правоохоронця. Фото: Нацполіція

"Зауважимо, що чоловік за віком не підлягає мобілізації, але його мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського", — зазначили в поліції.

Раніше ми повідомляли, що в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на Житомирщині помер чоловік. Це сталося 2 червня.

Тернопільський окружний адміністративний суд визнав незаконними дії ТЦК, який призвав до ЗСУ українця-студента вищого закордонного навчального закладу.