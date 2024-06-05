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Бійка на херсонському ринку з ТЦК і поліцією — військові прокоментували інцидент

5 червня 2024 01:02
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Ігор Семенюк
Редактор
Конфлікт на ринку у Херсоні — чоловік відбивався від поліції і ТЦК помідорами
Бійка на херсонському ринку. Фото: скриншот відео
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

На одному з ринків Херсону представники ТЦК і поліція намагалися силою схопити місцевого жителя. Свідками цього стали продавці та покупці. Люди почали кидати овочі у правоохоронців. 

Кадри нападу на чоловіка у вівторок, 4 червня, поширили телеграм-канали та ЗМІ. 

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Бійка з помідорами та іншими овочами

На відео також видно, як чоловік тікає від поліції, кидає у них продукти, а згодом залазить просто на базарний прилавок. Люди, які були на ринку, почали відганяти правоохоронців від втікача. 

Місцеве видання "Вгору" звернулось за коментарем до Херсонського ТЦК. Там повідомили, що працівники військкомату у супроводі поліції дійсно підійшли до чоловіка, аби перевірити в нього військовий квиток. Але чоловік став показувати перевіряючим нецензурні жести. Також у ТЦК заявили, що раніше цьому чоловіку вже виписували повістку у Кропивницькому. Затримали втікача чи ні — не повідомляється. 

Нагадаємо, згідно зі змінами до урядової постанови, громадянам, які раніше отримали відстрочку від мобілізації,  автоматично продовжать бронювання на три місяці. 

Також ми писали, що частина українців має повернутися з-за кордону, аби відвідати ТЦК. У Міністерстві оборони пояснили, кого саме це стосується.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
ухилянти
військовослужбовці
військовий призов
мобілізація
військовий облік

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