Конфлікт на ринку у Херсоні — чоловік відбивався від поліції і ТЦК помідорами

Бійка на херсонському ринку. Фото: скриншот відео

На одному з ринків Херсону представники ТЦК і поліція намагалися силою схопити місцевого жителя. Свідками цього стали продавці та покупці. Люди почали кидати овочі у правоохоронців.

Кадри нападу на чоловіка у вівторок, 4 червня, поширили телеграм-канали та ЗМІ.

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Бійка з помідорами та іншими овочами

На відео також видно, як чоловік тікає від поліції, кидає у них продукти, а згодом залазить просто на базарний прилавок. Люди, які були на ринку, почали відганяти правоохоронців від втікача.

Місцеве видання "Вгору" звернулось за коментарем до Херсонського ТЦК. Там повідомили, що працівники військкомату у супроводі поліції дійсно підійшли до чоловіка, аби перевірити в нього військовий квиток. Але чоловік став показувати перевіряючим нецензурні жести. Також у ТЦК заявили, що раніше цьому чоловіку вже виписували повістку у Кропивницькому. Затримали втікача чи ні — не повідомляється.

Нагадаємо, згідно зі змінами до урядової постанови, громадянам, які раніше отримали відстрочку від мобілізації, автоматично продовжать бронювання на три місяці.

Також ми писали, що частина українців має повернутися з-за кордону, аби відвідати ТЦК. У Міністерстві оборони пояснили, кого саме це стосується.