Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Драка на херсонском рынке с ТЦК и полицией — военные прокомментировали инцидент arrow

Драка на херсонском рынке с ТЦК и полицией — военные прокомментировали инцидент

5 июня 2024 01:02
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Конфликт на рынке в Херсоне – мужчина отбивался от полиции и ТЦК помидорами
Драка на херсонском рынке. Фото: скриншот видео
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

На одном из рынков Херсона представители ТЦК и полиция пытались схватить местного жителя. Свидетелями этого стали продавцы и покупатели. Люди начали бросать овощи в правоохранителей.

Кадры нападения на мужчину во вторник, 4 июня, распространили телеграмм-каналы и СМИ.

Читайте также:
@vlad1myr

На центральном рынке в Херсоне ТЦК не дает людям покоя

♬ оригинальный звук - Volodymyr

Драка с помидорами и другими овощами

На видео также видно, как мужчина убегает от полиции, бросает в них продукты, а потом залезает прямо на базарный прилавок. Находившиеся на рынке люди начали отгонять правоохранителей от беглеца.

Местное издание "Вгору" обратилось за комментарием в Херсонский ТЦК. Там сообщили, что работники военкомата в сопровождении полиции действительно подошли к мужчине, чтобы проверить у него военный билет. Но мужчина стал показывать проверяющим нецензурные жесты. Также в ТЦК заявили, что ранее этому мужчине уже выписывали повестку в Кропивницком. Задержали беглеца или нет — не сообщается.

Напомним, согласно с изменениями в правительственном постановлении, гражданам, ранее получившим отсрочку от мобилизации, автоматически продлят бронирование на три месяца.

Также мы писали, что часть украинцев должна вернуться из-за границы, чтобы посетить ТЦК. В Министерстве обороны объяснили, кого это касается.

ТЦК и СП
военнообязанные
уклонисты
военнослужащие
военный призыв
мобилизация
военный учет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня