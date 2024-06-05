Конфликт на рынке в Херсоне – мужчина отбивался от полиции и ТЦК помидорами

Драка на херсонском рынке с ТЦК и полицией — военные прокомментировали инцидент
На одном из рынков Херсона представители ТЦК и полиция пытались схватить местного жителя. Свидетелями этого стали продавцы и покупатели. Люди начали бросать овощи в правоохранителей.
Кадры нападения на мужчину во вторник, 4 июня, распространили телеграмм-каналы и СМИ.
@vlad1myr
На центральном рынке в Херсоне ТЦК не дает людям покоя♬ оригинальный звук - Volodymyr
Драка с помидорами и другими овощами
На видео также видно, как мужчина убегает от полиции, бросает в них продукты, а потом залезает прямо на базарный прилавок. Находившиеся на рынке люди начали отгонять правоохранителей от беглеца.
Местное издание "Вгору" обратилось за комментарием в Херсонский ТЦК. Там сообщили, что работники военкомата в сопровождении полиции действительно подошли к мужчине, чтобы проверить у него военный билет. Но мужчина стал показывать проверяющим нецензурные жесты. Также в ТЦК заявили, что ранее этому мужчине уже выписывали повестку в Кропивницком. Задержали беглеца или нет — не сообщается.
Напомним, согласно с изменениями в правительственном постановлении, гражданам, ранее получившим отсрочку от мобилизации, автоматически продлят бронирование на три месяца.
Также мы писали, что часть украинцев должна вернуться из-за границы, чтобы посетить ТЦК. В Министерстве обороны объяснили, кого это касается.
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