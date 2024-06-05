женщина укусила правоохранителя

Работники ТЦК вручают мужчине повестку. Фото: Армия.

В Херсоне женщина укусила милиционера, который вместе с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки хотел проверить документы ее сына. Между тем, мужчина, воспользовавшись этой ситуацией, скрылся с места происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook в среду, 5 июня.

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Правоохранители рассказали, что инцидент произошел в Корабельном районе Херсона. Мужчина отказался предоставить свои документы и начал вести себя агрессивно по отношению к правоохранителям и работникам ТЦК.

В процессе спора 60-летняя женщина, мать молодого мужчины, укусила правоохранителя, а ее 23-летний сын, воспользовавшись случаем, скрылся с места происшествия.

Ранена в результате укуса рука правоохранителя. Фото: Нацполиция

"Заметим, что мужчина по возрасту не подлежит мобилизации, но его мать будет теперь нести уголовную ответственность за нападение на полицейского", — отметили в полиции.

Ранее мы сообщали, что в территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Житомирской области умер мужчина. Это произошло 2 июня.

Тернопольский окружной административный суд признал незаконными действия ТЦК, призвавшего в ВСУ украинца-студента высшего заграничного учебного заведения.