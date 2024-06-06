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У центрі Києва чоловік, який втік з військової частини, напав на співробітника ТЦК

6 червня 2024 17:07
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
У центрі Києва дезертир побив військового — реакція ТЦК
Працівники ТЦК та поліція затримують чоловіка. Фото ілюстративне: скриншот
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

В центрі Києва у середу, 5 червня, біля станції метро "Хрещатик" чоловік, який самовільно втік з військової частини, напав на співробітника ТЦК СП. Поліція затримала порушника.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київського міського ТЦК СП у четвер, 6 червня. 

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Як повідомляється, до військкомів підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт. Бійці, не піддавшись на провокації, попросили у чоловіка військово-облікові документи, але той почав погрожувати та вдарив одного з працівників ТЦК.

Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг.

Згодом стало відомо, що нападник — військовослужбовець, який торік у квітні самовільно залишив військову частину. Всі матеріали справи було передано до ДБР.

тцк сп бійка
Скриншот допису ТЦК СП

Конфлікти з ТЦК СП — останні новини

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України визнали факт перевищення повноважень працівниками ТЦК СП та закликали до максимально коректної роботи.

Інцидент з бійкою нещодавно трапився й у Харкові: там військкоми побилися з місцевими мешканцями.

А у Житомирській області розслідують історію зі смертю чоловіка після відвідин відділу одного із районних ТЦК за статтею "умисне убивство".

Україна
ТЦК та СП
Київ
бійка
Кримінал
мобілізація
конфлікт

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