У центрі Києва дезертир побив військового — реакція ТЦК

Працівники ТЦК та поліція затримують чоловіка. Фото ілюстративне: скриншот

В центрі Києва у середу, 5 червня, біля станції метро "Хрещатик" чоловік, який самовільно втік з військової частини, напав на співробітника ТЦК СП. Поліція затримала порушника.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київського міського ТЦК СП у четвер, 6 червня.

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Як повідомляється, до військкомів підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт. Бійці, не піддавшись на провокації, попросили у чоловіка військово-облікові документи, але той почав погрожувати та вдарив одного з працівників ТЦК.

Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг.

Згодом стало відомо, що нападник — військовослужбовець, який торік у квітні самовільно залишив військову частину. Всі матеріали справи було передано до ДБР.

Скриншот допису ТЦК СП

Конфлікти з ТЦК СП — останні новини

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України визнали факт перевищення повноважень працівниками ТЦК СП та закликали до максимально коректної роботи.

Інцидент з бійкою нещодавно трапився й у Харкові: там військкоми побилися з місцевими мешканцями.

А у Житомирській області розслідують історію зі смертю чоловіка після відвідин відділу одного із районних ТЦК за статтею "умисне убивство".