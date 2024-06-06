В центре Киева дезертир избил военного - реакция ТЦК

В центре Киева сбежавший из воинской части мужчина напал на сотрудника ТЦК
В центре Киева в среду, 5 июня, возле станции метро "Крещатик" самовольно сбежавший из воинской части мужчина напал на сотрудника ТЦК СП. Полиция задержала нарушителя.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского городского ТЦК СП в четверг, 6 июня.
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Как сообщается, к военным подошел человек в гражданском и начал провоцировать конфликт. Бойцы, не поддавшись на провокации, попросили у мужчины военно-учетные документы, но тот начал угрожать и ударил одного из работников ТЦК
Нападавшего задержала полиция. Причины своих агрессивных действий мужчина объяснить не смог.
Впоследствии стало известно, что нападавший — военнослужащий, который в прошлом году в апреле самовольно покинул воинскую часть. Все материалы дела были переданы в ГБР.
Конфликты с ТЦК СП — последние новости
Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины признали факт превышения полномочий работниками ТЦК СП и призвали к максимально корректной работе.
Инцидент с дракой недавно произошел и в Харькове: там военные подрались с местными жителями.
А в Житомирской области расследуют историю со смертью мужчины после посещения отдела одного из районных ТЦК по статье "преднамеренное убийство".
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