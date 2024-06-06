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Смерть військовозобов’язаного на Житомирщині — за якою статтею розслідують інцидент

6 червня 2024 12:07
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Артур Кот
Редактор
Смерть після відвідин ТЦК, кримінальна справа, деталі інциденту
Могила померлого після відвідин ТЦК мешканця Житомирщини. Фото: "Суспільне Житомир"
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

У Житомирській області розслідують історію зі смертю військовозобов’язаного після відвідин відділу одного із районних ТЦК. Попередньо кримінальну справу кваліфікували за статтею "умисне убивство".

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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У Житомирській області розпочалося розслідування факту смерті військовозобов’язаного у приміщенні одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"До ЄРДР внесено відомості із попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 115 КК України", — наголосили у Генпрокуратурі.

Частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України говорить про "Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині", і "карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років".

Що відомо Офісу генпрокурора

Зараз, як пояснили у Генпрокуратурі, встановлюються усі деталі цієї справи.

Станом на 6 червня Офіс генпрокурора має дані про те, що "громадянина доставили до РТЦК та СП Житомирської області для проходження ВЛК. За попередньою інформацією, там у нього стався епілептичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімації".

2 червня у лікарні військовозобов’язаний помер.

Нагадаємо, що начальника одного з відділів Звягельського РТЦК та СП, що в місті Баранівка на Житомирщині, відсторонили від виконання службових обов'язків на період розслідування обставин смерті військовозобов'язаного.

Додамо, що 7 травня у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП повідомили, що на території військкомату помер військовозобов'язаний Артем Зайцев. За даними ТЦК, смерть спричинив епілептичний напад.  

Також нещодавно у Хмельницькому помер 41-річний чоловік після відвідування ТЦК. Лікарі зробили йому операцію та дві доби боролись за життя чоловіка, рідні загиблого звинуватили у всьому ТЦК.

Житомирська область
смерть
ТЦК та СП
мобілізація
Офіс генерального прокурора

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