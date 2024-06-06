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Смерть военнообязанного в Житомирской области — по какой статье расследуют инцидент

6 июня 2024 12:07
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Артур Кот
Редактор
Смерть после посещения ТЦК, уголовное дело, детали инцидента
Могила умершего после посещения ТЦК жителя Житомирщины. Фото: "Суспільне Житомир"
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

В Житомирской области расследуют историю со смертью военнообязанного после посещения отдела одного из районных ТЦК. Предварительно уголовное дело квалифицировали по статье "преднамеренное убийство".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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В Житомирской области началось расследование факта смерти военнообязанного в помещении одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"В ЕРДР внесены сведения с предварительной правовой квалификацией - ч. 1 ст. 115 УК Украины", — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины говорит об "Убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку", и "наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет".

Что известно Офису генпрокурора

В настоящее время, как пояснили в Генпрокуратуре, устанавливаются все детали этого дела.

По состоянию на 6 июня Офис генпрокурора располагает данными о том, что "гражданин был доставлен в РТЦК и СП Житомирской области для прохождения ВЛК. По предварительной информации, там у него произошло эпилептическое нападение. Мужчину каретой скорой медицинской помощи доставили в реанимацию".

2 июня в больнице военнообязанный скончался.

Напомним, что начальник одного из отделов Звягельского РТЦК и СП, что в городе Барановка Житомирской области, отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования обстоятельств смерти военнообязанного.

Добавим, что 7 мая в Днепропетровском областном ТЦК и СП сообщили, что на территории военкомата умер военнообязанный Артем Зайцев. По данным ТЦК, смерть вызвал эпилептический приступ.

Также недавно в Хмельницком скончался 41-летний мужчина после посещения ТЦК. Врачи сделали ему операцию и двое суток боролись за жизнь мужчины, родные погибшего обвинили во всем ТЦК.

Житомирская область
смерть
ТЦК и СП
мобилизация
Офис генерального прокурора

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