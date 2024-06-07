В ТЦК на Житомирщине умер мужчина - реакция Минобороны

Работники ТЦК СП силой заталкивают мужчину в микроавтобус. Фото: скриншот

В Министерстве обороны Украины и в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки проигнорировали заседание парламентской временной следственной комиссии, рассматривающей нарушения в их деятельности во время мобилизации. В повестке дня была смерть мужчины в ТЦК СП Житомирской области.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от фракции "Голос" Андрей Осадчук в эфире "Радио.Свобода" в пятницу, 7 июня.

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По словам нардепа, заседание было посвящено рассмотрению именно этой темы, поскольку в СМИ уже неоднократно сообщали о многочисленных нарушениях прав со стороны военнослужащих.

"Вчера никто из них не пришел по приглашению. Хотя это, наверное, первое приглашение, а дальше может быть и вызов с существенными последствиями, потому что это как раз временная следственная комиссия в Верховной Раде. То есть мы сейчас в ситуации, когда государственные органы, которые ответственны за проведение процесса мобилизации, ответственны за обеспечение прав и свобод человека и гражданина, они совсем не хотят общаться не просто с медиа, а даже с депутатами Верховной Рады", — сказал Осадчук.

Парламентарий добавил, что уже созвал срочное совещание по этому поводу, чтобы проверить соблюдение прав граждан в Украине за полугодие 2024 года, и главное — после принятия закона о мобилизации. Он пригласил на него омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца и делегацию Минобороны и Генштаба.

"Я всех буду направлять к тому, чтобы мы все работали над тем, что мобилизация нужна, но государство работает на реализацию третьей статьи Конституции. И ее должны знать абсолютно все, особенно в ТЦК. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью. Права и свободы человека и его гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства.

Смерть в ТЦК Житомирской области — что известно

Напомним, в воскресенье, 2 июня, в Звягильском РТЦК СП Житомирской области от эпилептического приступа скончался мужчина, хотя военными заявили, что он "злоупотреблял алкоголем". Полиция открыла уголовное производство по статье "убийство".

Впоследствии одного из начальников центра комплектования отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования обстоятельств смерти. В свою очередь почти сто жителей города Барановка пришли под стены военкомата с протестом, потому что не верили в смерть мужчины от эпилепсии.