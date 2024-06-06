Майже сто жінок прийшли на мітинг під Звягельський РТЦК та СП — люди не вірять, що місцевий житель, який наприкінці травня проходив ВЛК у військкоматі, загинув від епілепсії

Жінки влаштували протест під стінами Звягельського ТЦК. Фото: скриншот відео

Жителі міста Баранівка Житомирської області зібралися біля 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП. Люди не вірять, що місцевий житель, який наприкінці травня проходив ВЛК у військкоматі, загинув від епілепсії.

Відео мітингу під стінами ТЦК з'явилось у мережі у середу, 5 червня.

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Жінки кричали "Ганьба!"

За даними поліції, біля ТЦК зібрались близько ста місцевих жителів, переважно жінки. Вони головно скандували два слова: "ганьба" та "вбивці".

Як розповіла у коментарі "Укрінформу" заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька, ініціативна група громадян поспілкувалася з представниками ТЦК.

"Поки слідство не завершиться, ніхто не може сказати, чи це було вбивство, чи це було внаслідок падіння. Єдине, що ми вимагали — на момент слідства відсторонили від роботи тих, хто до цього причетний. Будемо збирати гроші, щоб найняти адвоката-криміналіста, який теж слідкував би за цим процесом, бо справа резонансна", — сказала "Суспільному" місцева жителька Надія Ошатюк.

Нагадаємо, жителя міста Баранівка Житомирської області забрали з ТЦК у непритомному стані 29 травня. 2 червня чоловік помер у лікарні. Під час похорону родичі померлого заявили, що у смерті чоловіка винний ТЦК.