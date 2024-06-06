Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Протест під ТЦК на Житомирщині — люди не вірять у природну смерть військовозобов'язаного arrow

Протест під ТЦК на Житомирщині — люди не вірять у природну смерть військовозобов'язаного

6 червня 2024 01:01
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Майже сто жінок прийшли на мітинг під Звягельський РТЦК та СП — люди не вірять, що місцевий житель, який наприкінці травня проходив ВЛК у військкоматі, загинув від епілепсії
Жінки влаштували протест під стінами Звягельського ТЦК. Фото: скриншот відео
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Жителі міста Баранівка Житомирської області зібралися біля 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП. Люди не вірять, що місцевий житель, який наприкінці травня проходив ВЛК у військкоматі, загинув від епілепсії.

Відео мітингу під стінами ТЦК з'явилось у мережі у середу, 5 червня. 

Читайте також:

Жінки кричали "Ганьба!"

За даними поліції, біля ТЦК зібрались близько ста місцевих жителів, переважно жінки. Вони головно скандували два слова: "ганьба" та "вбивці". 

Як розповіла у коментарі "Укрінформу" заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька, ініціативна група громадян поспілкувалася з представниками ТЦК.

"Поки слідство не завершиться, ніхто не може сказати, чи це було вбивство, чи це було внаслідок падіння. Єдине, що ми вимагали — на момент слідства відсторонили від роботи тих, хто до цього причетний. Будемо збирати гроші, щоб найняти адвоката-криміналіста, який теж слідкував би за цим процесом, бо справа резонансна", — сказала "Суспільному" місцева жителька Надія Ошатюк.

Нагадаємо, жителя міста Баранівка Житомирської області забрали з ТЦК у непритомному стані 29 травня. 2 червня чоловік помер у лікарні.  Під час похорону родичі померлого заявили, що у смерті чоловіка винний ТЦК. 

Житомирська область
ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
ВЛК
протести

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня