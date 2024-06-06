Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Протест под ТЦК в Житомирской области — люди не верят в естественную смерть военнообязанного arrow

Протест под ТЦК в Житомирской области — люди не верят в естественную смерть военнообязанного

6 июня 2024 01:01
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Почти сто женщин пришли на митинг под Звягельский РТЦК и СП — люди не верят, что местный житель, проходивший в конце мая ВЛК в военкомате, погиб от эпилепсии
Женщины устроили протест у стен Звягельского ТЦК. Фото: скриншот видео
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Жители города Барановка Житомирской области собрались возле 2-го отдела Звягельского РТЦК и СП. Люди не верят, что местный житель, проходивший в конце мая ВВК в военкомате, умер от эпилепсии.

Видео митинга под стенами ТЦК появилось в сети в среду, 5 июня.

Читайте также:

Женщины кричали "Позор!"

По данным полиции, около ТЦК собралось около ста местных жителей, преимущественно женщины. Они скандировали два слова: "позор" и "убийцы".

Как рассказала в комментарии "Укринформу" заместитель начальника отдела коммуникации Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая, инициативная группа граждан пообщалась с представителями ТЦК.

"Пока следствие не завершится, никто не может сказать, было ли это убийство, или это произошло вследствие падения. Единственное, что мы требовали — на время следствия отстранить от работы тех, кто к этому причастен. Будем собирать деньги, чтобы нанять адвоката-криминалиста, который бы следил за этим процессом, потому что дело резонансное", — сказала "Суспільному" местная жительница Надежда Ошатюк.

Напомним, Сергея Ковальчука, жителя города Барановка Житомирской области забрали из ТЦК в бессознательном состоянии 29 мая. 2-го июня мужчина скончался в больнице. Во время похорон родственники умершего заявили, что в смерти мужчины виновен ТЦК.

Житомирская область
ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
ВВК
протесты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня