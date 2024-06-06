Почти сто женщин пришли на митинг под Звягельский РТЦК и СП — люди не верят, что местный житель, проходивший в конце мая ВЛК в военкомате, погиб от эпилепсии

Женщины устроили протест у стен Звягельского ТЦК. Фото: скриншот видео

Жители города Барановка Житомирской области собрались возле 2-го отдела Звягельского РТЦК и СП. Люди не верят, что местный житель, проходивший в конце мая ВВК в военкомате, умер от эпилепсии.

Видео митинга под стенами ТЦК появилось в сети в среду, 5 июня.

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По данным полиции, около ТЦК собралось около ста местных жителей, преимущественно женщины. Они скандировали два слова: "позор" и "убийцы".

Как рассказала в комментарии "Укринформу" заместитель начальника отдела коммуникации Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая, инициативная группа граждан пообщалась с представителями ТЦК.

"Пока следствие не завершится, никто не может сказать, было ли это убийство, или это произошло вследствие падения. Единственное, что мы требовали — на время следствия отстранить от работы тех, кто к этому причастен. Будем собирать деньги, чтобы нанять адвоката-криминалиста, который бы следил за этим процессом, потому что дело резонансное", — сказала "Суспільному" местная жительница Надежда Ошатюк.

Напомним, Сергея Ковальчука, жителя города Барановка Житомирской области забрали из ТЦК в бессознательном состоянии 29 мая. 2-го июня мужчина скончался в больнице. Во время похорон родственники умершего заявили, что в смерти мужчины виновен ТЦК.