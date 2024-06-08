Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Новый скандал с ТЦК — в Черновцах могли мобилизовать 21-летнего парня arrow

Новый скандал с ТЦК — в Черновцах могли мобилизовать 21-летнего парня

8 июня 2024 13:32
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
В Черновцах ТЦК похитили 21-летнего парня - где он находится
Сотрудники ТЦК СП заталкивают человека в микроавтобус. Фото: скриншот
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

В Черновцах работники ТЦК СП могли угнать 21-летнего парня. В то же время мобилизационный возраст по закону о мобилизации составляет 25 лет.

Об этом сообщила его адвокат Александра в субботу, 8 июня.

Читайте также:

Черновицкий ТЦК мог похитить 21-летнего парня

По словам правозащитницы, вчера Александра (имя мобилизованного) забрали и отвезли в городской военкомат. Впоследствии ей ответили, будто, парня "у них нет".

тцк конфликт
Скриншот сообщения адвоката

Правозащитница отметила, что военные ведут себя грубо и хамовито ей отвечают. Однако, где сейчас находится юноша, до сих пор неизвестно. В комментариях пишут, что в Черновицком городском ТЦК СП практикуют избиение и жестокое обращение с мужчинами.

тцк сп конфликт драка
Скриншот сообщения адвоката

Конфликты с ТЦК СП — последние новости

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины признали факт превышения полномочий работниками ТЦК СП и призвали к максимально корректной работе.

Инцидент с дракой недавно произошел и в Харькове: там военные подрались с местными жителями.

А в Житомирской области расследуют историю со смертью мужчины после посещения отдела одного из районных ТЦК, обвинив военнослужащих в "умышленном убийстве".

скандал
мобилизация
война в Украине
Украина
ТЦК и СП
Криминал
похищение
конфликт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина