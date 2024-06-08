В Черновцах ТЦК похитили 21-летнего парня - где он находится

Сотрудники ТЦК СП заталкивают человека в микроавтобус. Фото: скриншот

В Черновцах работники ТЦК СП могли угнать 21-летнего парня. В то же время мобилизационный возраст по закону о мобилизации составляет 25 лет.

Об этом сообщила его адвокат Александра в субботу, 8 июня.

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По словам правозащитницы, вчера Александра (имя мобилизованного) забрали и отвезли в городской военкомат. Впоследствии ей ответили, будто, парня "у них нет".

Скриншот сообщения адвоката

Правозащитница отметила, что военные ведут себя грубо и хамовито ей отвечают. Однако, где сейчас находится юноша, до сих пор неизвестно. В комментариях пишут, что в Черновицком городском ТЦК СП практикуют избиение и жестокое обращение с мужчинами.

Скриншот сообщения адвоката

Конфликты с ТЦК СП — последние новости

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины признали факт превышения полномочий работниками ТЦК СП и призвали к максимально корректной работе.

Инцидент с дракой недавно произошел и в Харькове: там военные подрались с местными жителями.

А в Житомирской области расследуют историю со смертью мужчины после посещения отдела одного из районных ТЦК, обвинив военнослужащих в "умышленном убийстве".