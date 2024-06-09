В Тернопольской области ТЦК незаконно удерживают мужчину после признания его непригодным

Очередь возле Тернопольского ТЦК. Фото: zz.te.ua

Сотрудники территориального центра комплектования в Тернопольской области незаконно забрали мужчину и удерживали его в военкомате после неудачного прохождения военно-врачебной комиссии. Семья не может связаться с ним уже почти сутки.

Об этом сообщила дочь мужчины Анжелика Талабан на своей странице в Facebook в воскресенье, 9 июня.

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Талабана Валерия Анатольевича 8 июня задержали работники ТЦК в Тернопольской области. Девушка рассказала, что у ее отца косоглазие, он едва передвигается из-за многочисленных травм позвоночника и ребер, недавно перенес инсульт, а также имеет алкогольную зависимость.

Мужчина, которого незаконно удерживают представители ТЦК в Тернопольской области. Фото: Анжелика Талабан

"По словам людей, которые всеми возможными способами передают нам информацию о папе (ведь телефона у него при себе не было, а повезли его почему-то в Гусятинский ТЦК, а затем в Чертковский РТЦК), было принято решение отправить его на ВВК в Тернополь. Там врачи практически сразу заявили, чтобы забирали его оттуда и не тратили их время, признали его непригодным. И знаете что? Его буквально привезли обратно... в ТЦК!!! И удерживают его там", — рассказала Анжелика.

В ТЦК все справки "подписались", поэтому мужчину неожиданно "вылечили" и сочли вполне годным.

Мужчина, которого незаконно удерживают представители ТЦК в Тернопольской области, вместе с дочерью. Фото: Анжелика Талабан

Девушка говорит, что с начала полномасштабного вторжения ее отец дважды шел в ТЦК, ведь хотел воевать. Там ему отказывали. Зимой мужчина чудом пережил инсульт, здоровье стало еще хуже. Два месяца назад он наткнулся на ТЦК недалеко от дома и сам же согласился на проверку, ведь никогда не прятался. Его снова признали непригодным и отпустили домой.

"Что бы он там ни говорил и какое бы у него ни было желание, но забирать его таким на войну — это глупость. Чтобы что? На убой? На мясорубку? Он не способен по состоянию здоровья ни стрелять, ни окопы рыть или картошку чистить. Как это работает?" — пишет дочь мужчины.

Анжелика отмечает, что понимает важность мобилизации и необходимость замены военных, однако она против отдавать родного человека на фронт, который действительно непригоден.

По ее словам, отец просился воевать раньше, потому что он патриот и хотел защищать свою страну.

Мужчина, которого незаконно удерживают представители ТЦК в Тернопольской области, вместе с дочерью. Фото: Анжелика Талабан

"Впрочем, вся наша семья категорически против, потому что это будет настоящее самоубийство для него, он не проживет и больше недели там. И я категорически против, потому что война должна быть стратегически грамотная, с сохранением жизней и ресурсов, а не посылать на убой больных, зависимых, калек", — отмечает девушка.

Анжелика отметила, что задержание и удержание человека ТЦК незаконно. Мужчина имеет ряд проблем со здоровьем, которые четко не подлежат мобилизации. Сейчас ситуация до сих пор остается нерешенной. Семья хотела передать ему мобильный телефон, одежду и деньги, однако работники ТЦК не позволяют увидеть мужчину.

"Нам не дают с ним увидеться или связаться, а по последней информации нам сказали, что его уже и там нет. По их словам, его повезли уже на ровенский полигон. Вот так Гусятинский ТЦК СП и Тернопольский областной ТЦК СП за сутки лечат людей и отправляют на войну", — пишет девушка.

Она добавила, что жалобы во все соответствующие органы уже написали. Пока реакции не было.

Пост Анжелики Талабан. Фото: скриншот

Пост Анжелики Талабан. Фото: скриншот

Напомним, в Житомирской области расследуют историю со смертью военнообязанного после посещения отдела одного из районных ТЦК. Предварительно уголовное дело квалифицировали по статье "преднамеренное убийство".

Также в Черновцах работники ТЦК СП могли похитить 21-летнего парня. В то же время мобилизационный возраст по закону о мобилизации составляет 25 лет.