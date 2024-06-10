Батька шістьох дітей мобілізував ТЦК — історія ветерана Йосипа Лакатоша

Ветеран ЗСУ Йосип Лакатош. Фото: скриншот

Ветеран Збройних сил України, ром за походженням Йосип Лакатош розповів, що пішов у магазин по підгузки, а опинився в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За його словами, там не звернули увагу на те, що він батько шістьох дітей.

Про це Йосип Лакатош розповів телеканалу "Перший", відео розмови оприлюднили на YouTube у суботу, 8 червня.

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За словами чоловіка, на війну потрапив, оскільки пішов по підгузки для дітей — сам він називає цю історію смішною. Поліція його "взяла" й відвезла у відділок, звідти доправила до ТЦК, запевнивши, що нібито везе додому. Інформацію, що він має шістьох дітей, до того ж офіційно одружений, у ТЦК проігнорували.

"Сказали нічого, у нас бували і гірше. У вас у "циганів" по 9-10 дітей і нічого", — розповів Лакатош.

Він додав, посміхаючись, що з підгузками так і приїхав до свого підрозділу.

Чоловік втратив ногу, рятуючи товариша на передовій. Зараз він мріє про новий протез.

Нагадаємо, що у Тернопільській області працівники ТЦК незаконно забрали чоловіка та утримували його у військкоматі після невдалого проходження ВЛК. Сім'я досі не може зв'язатися з ним.

Також нещодавно в Закарпатській області на вокзалі мобілізували киянина Антона Сома, який приїхав на відпочинок із сім'єю. Причиною мобілізації назвали "перебування в п'ятикілометровій прикордонній зоні без належного документа".

Додамо, що в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким у ТЦК можуть вимагати від багатодітних батьків додатковий документ, який підтверджує участь у матеріальному утриманні дітей.