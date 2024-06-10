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Говорили, что везут домой — ТЦК мобилизовал мужчину с шестью детьми

10 июня 2024 00:04
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Отца шестерых детей мобилизовал ТЦК — история ветерана Иосифа Лакатоша
Ветеран ВСУ Иосиф Лакатош. Фото: скриншот
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Ветеран Вооруженных сил Украины, ром по происхождению Иосиф Лакатош рассказал, что пошел в магазин за подгузниками, а оказался в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По его словам, там не обратили внимание, что он отец шестерых детей.

Об этом Иосиф Лакатош рассказал телеканалу "Первый", видео разговора обнародовали на YouTube в субботу, 8 июня.

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По словам мужчины, на войну попал, поскольку пошел за подгузниками для детей — сам он называет эту историю смешной. Полиция его "взяла" и отвезла в отделение, оттуда доставила в ТЦК, заверив, что якобы везет домой. Информацию, что у него шестеро детей, к тому же официально женат, в ТЦК проигнорировали.

"Сказали ничего, у нас бывали и хуже. У вас у "цыган" по 9-10 детей и ничего", — рассказал Лакатош.

Он добавил, улыбаясь, что с подгузниками так и приехал в свое подразделение.

Мужчина потерял ногу, спасая товарища на передовой. Сейчас он мечтает о новом протезе.

Напомним, что в Тернопольской области работники ТЦК незаконно забрали мужчину и удерживали его в военкомате после неудачного прохождения ВВК. Семья до сих пор не может связаться с ним.

Также недавно в Закарпатской области на вокзале мобилизовали приехавшего на отдых с семьей киевлянина Антона Сома. Причиной мобилизации назвали "нахождение в пятикилометровой приграничной зоне без должного документа".

Добавим, что в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому в ТЦК могут потребовать от многодетных родителей дополнительный документ, подтверждающий участие в материальном содержании детей.

мобилизация
война в Украине
дети
семья
Истории жизни
Украина
ТЦК и СП
війна

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