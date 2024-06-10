Случаи превышения полномочий работниками ТЦК – реакция Минобороны

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Фото: скриншот

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки ненавидит общество, хотя их нужно уважать. По его словам, около половины из них были на фронте.

Об этом Дмитрий Лазуткин рассказал Radio NV, видео опубликовано на YouTube в воскресенье, 9 июня.

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"Понятно, что есть негативное отношение к представителям ТЦК и СП, они точно сами не должны подпитывать (ситуацию. — Ред.). В то же время многие те же Telegram-каналы работают на срыв мобилизации, в частности на масштабирование этих негативных случаев. Никто же не говорит сколько негативных моментов не произошло из-за терпимости, в том числе и работников ТЦК и СП, а там много людей, которые были на фронте", — отметил Лазуткин.

Он призывает обращаться максимально корректно с людьми, работающими в ТЦК, потому что, по его словам, около половины из них принимали участие в боевых действиях.

Кроме того, представитель Минобороны подчеркнул, что есть случаи, когда военного после ранения переводят в ТЦК.

"Перевели людей и они работают в ТЦК и СП. И они прошли ад этим летом, они это все видели. Мне кажется, что они как минимум заслуживают уважения и отношения соответствующего", — считает Лазуткин.

Куда обращаться, когда работники ТЦК нарушают права граждан

Представитель Минобороны отметил, что ведомство ни в коем случае не терпит превышения полномочий работниками ТЦК. Он советует обращаться в полицию в случае уголовного нарушения или непосредственно к руководителю ТЦК, если работники превышают полномочия. Также есть горячие линии Минобороны и командования Сухопутных войск.

Лазуткин отметил, что сейчас более 100 жалоб по конкретным случаям превышения полномочий работниками ТЦК, каждый из которых рассматривается.

Напомним, что ветеран ВСУ рассказал, как его мобилизовал ТЦК, несмотря на то, что он отец шестерых детей и состоит в официальном браке.

Также в Тернопольской области работники ТЦК незаконно забрали мужчину и удерживали его в военкомате после неудачного прохождения ВВК. Семья до сих пор не может связаться с ним.