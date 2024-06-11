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Бійка медиків і ТЦК в Одесі — стало відомо, хто ще брав участь

11 червня 2024 19:47
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Ігор Семенюк
Редактор
У масовій бійці в Одесі брали участь члени Добровільних загонів сприяння поліції
В Одесі утримували у ТЦК працівників карети швидкої допомоги. Фото: скриншот
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

В Одесі виник конфлікт між співробітниками швидкої допомоги та районного ТЦК та СП. Відомо, що в бійці брали участь члени Добровільних загонів сприяння поліції. 

Про це повідомило видання "Страна" у вівторок, 11 червня.

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Стало відомо, що особи в цивільному одязі, які брали участь у конфлікті поряд з Київським ТЦК в Одесі, є членами Добровольчих загонів, що допомагають поліції. Ці загони були створені по всій Україні в 2022 році і виконують функції підтримки правопорядку, зокрема патрулювання вулиць та контроль на блокпостах разом з військовими. Вони також активно сприяють працівникам ТЦК у процесі мобілізації громадян.

Подробиці інциденту

Водій швидкої допомоги прийшов оновити свої дані в одеському ТЦК та СП. Згодом у закладі його відмовились відпускати. Внаслідок стресу йому стало зле, і на допомогу було викликано швидку. Проте, коли медики прибули, їх також силоміць утримували у центрі комплектування. Коли інші співробітники швидкої дізналися про ситуацію, вони організували протест з сиренами біля військкомату. Ця акція привернула увагу, і затриманих водія та медиків було звільнено.

Ми писали, що в Одесі мобілізували чоловіка з олігофренією (розумова відсталість) та вадами серця. За повідомленнями ЗМІ, його затримали та доставили до збірного пункту ТЦК, де його визнали придатним до військової служби у ЗСУ.  В установі ж заявили, що жодних медичних документів, які б підтверджували діагноз хлопця, не було надано.

Також ми повідомляли, що головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова затримали в Одеській області, та інцидент швидко набув розголосу.  Проте за даними самого видання, дії військових щодо нього порушують права громадянина. 

медики
Україна
ТЦК та СП
Одеса
швидка допомога
скандал

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