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На Хмельниччині чоловік напав на військового — реакція ТЦК

11 червня 2024 19:01
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Хмельницький ОТЦК прокоментував напад на свого співробітника
Працівники ТЦК та поліція затримують чоловіка. Фото ілюстративне: скриншот
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

У селищі Книжківці група Хмельницького РТЦК та СП проводила перевірку документів та оповіщення військовозобов’язаних. В ході цих заходів, чоловік напав з ножем на військовослужбовця, поранивши його у ліве плече ззаду.

Про це повідомила пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП у вівторок, 11 травня.

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Після інциденту група оповіщення затримала нападника та викликала поліцію. Прибулі поліцейські виявили у порушника заборонені речовини та електрошокер. Завдяки зусиллям СОГ ГУ НП у Хмельницькій області, зловмисника було затримано за умисне легке тілесне ушкодження. Постраждалого військовослужбовця негайно доставили до військового шпиталю в Хмельницькому, де йому надали необхідну медичну допомогу. Його життю нічого не загрожує. Наразі тривають слідчі дії.

"Нагадуємо, що військовослужбовці ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність", — йдеться в повідомлені.

У ТЦК зазначили, що більшість особового складу ТЦК та СП, включаючи їхні охоронні роти, складаються з військовослужбовців, які отримали поранення на війні та не можуть служити у бойових підрозділах.

Поранення працівника ТЦК. Фото: Хмельницький ОТЦК та СП
Поранення працівника ТЦК. Фото: Хмельницький ОТЦК та СП

Раніше ми розповідали, що в центрі Києва у середу, 5 червня, біля станції метро "Хрещатик" чоловік, який самовільно втік з військової частини, напав на співробітника ТЦК та СП. Поліція затримала порушника.

Нагадаємо, у місті Синельникове Дніпропетровської області стався напад на військовослужбовця. Відомо, що на працівника ТЦК напав цивільний з ножем.

Україна
ТЦК та СП
військовозобов'язані
напад
мобілізація
військові

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