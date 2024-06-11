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В Хмельницкой области мужчина напал на военного — реакция ТЦК

11 июня 2024 19:01
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Хмельницкий ОТЦК прокомментировал нападение на своего сотрудника
Работники ТЦК и полиция задерживают мужчину. Фото иллюстративный: скриншот
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

В поселке Книжковцы группа Хмельницкого РТЦК и СП проводила проверку документов и оповещения военнообязанных. В ходе этих мероприятий мужчина напал с ножом на военнослужащего, ранив его в левое плечо сзади.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП во вторник, 11 мая.

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После инцидента группа оповещения задержала нападающего и вызвала полицию. Прибывшие полицейские обнаружили у нарушителя запрещенные вещества и электрошокеры. Благодаря усилиям СОГ ГУ ЧП в Хмельницкой области, злоумышленник был задержан за умышленное легкое телесное повреждение. Пострадавшего военнослужащего немедленно доставили в военный госпиталь в Хмельницком, где ему предоставили необходимую медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает. В настоящее время продолжаются следственные действия.

"Напоминаем, что военнослужащие ТЦК и СП, участвующие или организующие оповещения военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, исполняющим служебные обязанности во время правового режима военного положения. Следовательно, оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности - будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", — говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что большинство личного состава ТЦК и СП, включая их охранные роты, состоят из военнослужащих, которые получили ранения на войне и не могут служить в боевых подразделениях.

Ранение работника ТЦК. Фото: Хмельницкий ОТЦК и СП
Ранение работника ТЦК. Фото: Хмельницкий ОТЦК и СП

Ранее мы рассказывали, что в центре Киева в среду, 5 июня, возле станции метро "Крещатик" мужчина, самовольно сбежавший из воинской части, напал на сотрудника ТЦК и СП. Полиция задержала нарушителя.

Напомним, в городе Синельниково Днепропетровской области произошло нападение на военнослужащего. Известно, что на работника ТЦК напал гражданский с ножом.

Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
нападение
мобилизация
военные

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