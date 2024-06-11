Українці проти ТЦК - у країні різко зросла кількість конфліктів між громадянами на ґрунті мобілізації

Мітинг українців у місті Баранівка через смерть чоловіка після візиту до місцевого ТЦК ФОТО: Житомир24

Посилення мобілізації в Україні спровокувало справжню бійню між співробітниками ТЦК та громадянами. Причому сутички стають все більш запеклими, а в хід ідуть не тільки кулаки, а й будь-які підручні засоби: газові балончики, палиці та навіть вибухові пристрої.

Напади на працівників ТЦК

Останнім часом у мережі із тривожною регулярністю почали з'являтися повідомлення про напади громадян на працівників ТЦК та СП у різних регіонах країни. Лише за останній тиждень таких випадків можна нарахувати близько десяти. І це лише ті, які потрапляють до публічної площини.

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Так, 5 червня у самому центрі столиці, на Хрещатику чоловік вдарив військового ТЦК. Ось як описують ситуацію у ТЦК.



"До військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки підійшла людина у цивільному та почала провокувати конфлікт. Військовослужбовці, не піддавшись на провокації, на законних підставах попросили у чоловіка військово-облікові документи. Він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців ", — заявили в ТЦК . У мережі також є відео цього інциденту. Щоправда, воно не повне і містить тільки момент удару. Стосовно чоловіка порушили кримінальну справу.

Одразу про кілька подібних випадків днями повідомили у Чернівецькому ТЦК. Згідно з повідомленням ТЦК у мережі facebook, 31 травня у селі Черепківці, чоловік скоїв напад із використанням газового балончика на представників ТЦК та СП. " Нападник чинив опір і був затриманий до прибуття представників поліції ", — так описали ситуацію в ТЦК . У той же час, саме формулювання, яким у ТЦК описують ситуацію, що відбулася, мимоволі викликає питання щодо коректності її інтерпретації. Адже зазвичай опір чинить жертва нападу, а не нападник.

Через день у тому ж ТЦК повідомили про ще один подібний випадок. "Продовжуються випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від військового обов'язку щодо військовослужбовців. Черговий конфлікт стався в Чернівцях, 1 червня, під час якого військовозобов'язаний вчинив напад і вдарив представника ТЦК і СП, що спровокувало удар у відповідь ", — повідомили у відповідь. що нападник образив честь та гідність солдата, погрожуючи йому.

Скаржаться на регулярні напади на своїх співробітників й у Харківському ТЦК. Там кажуть, що 31 травня на їхніх працівників напали з палицею та газовим балоном. "Після того, як старший групи оповіщення, сержант ЗСУ, представився громадянам і попросив їх надати військово-облікові документи, вони вчинили напад, застосувавши палицю та аерозольний балончик з їдкою речовиною. Військовослужбовець був травмований, звернувся за допомогою до лікарів, стан здоров'я задовільний ", — повідомили у Харківському ТЦК, додавши, що за цим фактом порушено кримінальну справу.



За день до цього, 30 травня, в селі Катеринопіль, що на Черкащині, невідомі особи кинули вибуховий пристрій у двір контрактника, що служить у ТЦК. Внаслідок чого у дворі будинку стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав. А 27 травня, згідно з повідомленням Харківського ТЦК, у двері установи невідомі особи кинули пляшку із горючою рідиною. Займання було швидко ліквідовано, а постраждалих не було.

Збили велосипедиста та побили адвоката – нові "методи" ТЦК

Водночас у мережі все частіше з'являються відео, на яких відображені сумнівні, з точки зору прав людини, дії співробітників ТЦК щодо українців.



Повідомлення про те, що люди у військовій формі із застосуванням фізичної сили затягують цивільних осіб у бусики та відвозять у невідомому напрямку, утримуючи по кілька днів без зв'язку та надання права на юридичний захист, навряд чи когось здатні здивувати.

Але співробітники ТЦК знаходять нові способи вразити своєю "винахідливістю".



Так, 3 червня у Львівській області працівники ТЦК на авто збили чоловіка, який намагався втекти від них на велосипеді. Після падіння з велосипеда чоловік все ж таки втік "на своїх двох", а ось позашляховик на якому їхали працівники ТЦК, опинився в кюветі.

Коментуючи цей інцидент у Львівському оТЦК заявили, що хлопці "не змогли стримати емоції".



Наступного дня, 4 червня, у Подільському військкоматі Києва побили адвоката. Про це повідомив сам адвокат Сергій Костира на своїй сторінці у facebook. За його словами, йому зателефонував волонтер, який повідомив, що на нього напали троє невідомих у піксельній формі, заштовхали до машини та привезли до лікарні на вулицю Мостицька, 9, де знаходиться ВЛК. І повідомили, що доки він не пройде ВЛК, його не випустять.



Коли адвокат приїхав до лікарні та почав реєструвати своє спілкування зі співробітниками ТЦК на камеру телефону, на нього напали ззаду.



"Мене просто вдарили, і ще двоє ТЦКшників скрутили мене, відібрали телефон, і хтось просто поклав собі в кишеню мій телефон. Я відчув, що руками тече кров... ", — розповів адвокат.



Після виклику карети швидкої допомоги та слідчо-оперативної групи адвокатом було складено заяву про кримінальний злочин. У Подільському ТЦК інциденту не коментували. Проте, як повідомили в Нацполіції, правопорушення було зареєстроване.

У Києві співробітник ТЦК намагався взяти жінку "на Одесу"

Ще однією особливістю нинішньої хвилі мобілізації стало те, що на захист чоловіків, до яких застосовують фізичну силу, стають небайдужі громадяни і навіть жінки, які опиняються неподалік.

Днями в Києві біля станції метро Деміївська стався конфлікт між групою жінок і співробітниками військкомату, які намагалися заштовхати чоловіка в бусик, а група жінок не дала їм цього зробити. В результаті чоловік втік. Після цього один із військових вихопив милиці у літньої жінки й кинув їх на асфальт, у той час, як його "колега" намагався вдарити другу жінку головою в обличчя.

У столичному ТЦК, коментуючи дані кадри, заявили, що з цього приводу вже ведеться службове розслідування, додавши, що поліція і ТЦК діяли в рамках Закону.





Зазначимо, що більшість із вищеописаних інцидентів сталися в країні лише за один тиждень.

Чергова смерть у ТЦК

Ще один кричущий випадок стався у Житомирі, де після візиту до місцевого військкомату загинув 32-річний чоловік. У військкоматі стверджують, що чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю.

Своєю чергою в лікарні, куди з ТЦК було доставлено чоловіка, розповіли, що загиблий знаходився в комі, коли його госпіталізували, з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, внутрішньочерепна гематома, забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами". Рідні загиблого одразу звернулися до поліції, яка розпочала досудове розслідування.



Наступного дня після смерті чоловіка понад сто людей вийшли на акцію протесту під будівлю місцевого ТЦК. Рідні звинувачують у смерті чоловіка працівників ТЦК.

До цього, 5 травня, на території одного із ТЦК Кривого Рогу також помер чоловік. У Дніпропетровському обласному ТЦК заявили, що смерть настала внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров'я, яке "супроводжувалося ознаками епілептичного нападу". Хоча дочка померлого заявила, що її батько ніколи не страждав на епілепсію і звинувачує у смерті співробітників ТЦК.



Загалом, з початку повномасштабного вторгнення відомо близько десяти випадків смерті військовозобов'язаних у відділеннях ТЦК.

На "ухилянтів" нацьковуватимуть собак

Ймовірно, ситуація в суспільстві лише розпалюватиметься пропорційно до посилення мобілізації.

У Верховній Раді вже всерйоз розглядають можливість створення військової поліції, яку хочуть наділити повноваженнями проникати у помешкання порушників законодавства, а також платити гроші фізичним особам за допомогу у розкритті злочинів. Якщо враховувати, що ці норми містяться у законопроекті про військову поліцію, то можна припустити, що йдеться саме про військовозобов'язаних. Втім, поки що цей законопроект було знято з порядку денного з формулюванням "для продовження консультацій з цього питання".



При цьому парламент схвалив у першому читанні інший законопроект, який дозволяє Нацгвардії використовувати службових собак для затримання адмінпорушників, що вже безпосередньо стосується військовозобов'язаних.