Украинцы против ТЦК - в стране резко выросло число конфликтов между гражданами на почве мобилизации

Митинг украинцев в городе Барановка из-за смерти мужчины после визита в местный ТЦК ФОТО: Житомир24

Ужесточение мобилизации в Украине спровоцировало настоящую бойню между сотрудниками ТЦК и гражданами. Причем стычки становятся все более ожесточенными, а в ход идут не только кулаки, но и любые подручные средства: газовые баллончики, палки, и даже взрывные устройства.

Нападения на работников ТЦК

В последнее время в сети с тревожной регулярностью стали появляться сообщения о нападении граждан на работников ТЦК и СП в разных регионах страны. Только за последнюю неделю таких случаев можно насчитать около десяти. И это только те, которые попадают в публичную плоскость.

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Так, 5 июня в самом центре столицы, на Крещатике мужчина ударил военного ТЦК. Вот как описывают ситуацию в ТЦК.



"К военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки подошел человек в гражданском и начал провоцировать конфликт. Военнослужащие, не поддавшись на провокации, на законных основаниях попросили у мужчины военно-учетные документы. Он начал угрожать и ударил одного из военнослужащих", — заявили в ТЦК. В сети также есть видео данного инцидента. Правда оно не полное и содержит только момент удара. В отношение мужчины возбудили уголовное дело.

Сразу о нескольких подобных случаях на днях сообщили в Черновицком ТЦК. Согласно сообщению ТЦК в сети facebook, 31 мая в селе Черепковцы, мужчина совершил нападение с использованием газового баллончика на представителей ТЦК и СП. "Нападавший оказывал сопротивление и был задержан до прибытия представителей полиции", — так описали ситуацию в ТЦК. В то же время, сама формулировка, которой в ТЦК описывают произошедшую ситуацию, невольно вызывает вопросы относительно корректности ее интерпретации. Ведь обычно сопротивление оказывает жертва нападения, а не нападавший.

Спустя день, в том же ТЦК сообщили о еще одном подобном случае. "Продолжаются случаи агрессивного поведения граждан, уклоняющихся от воинского долга в отношении военнослужащих. Очередной конфликт произошел в Черновцах, 1 июня, во время которого военнообязанный совершил нападение и ударил представителя ТЦК и СП, что спровоцировало ответный удар", — сообщили в ТЦК, добавив, что нападавший оскорбил честь и достоинство солдата, угрожая ему.

Жалуются на регулярные нападения на своих сотрудников и в Харьковском ТЦК. Там говорят, что 31 мая на их работников напали с палкой и газовым баллоном. "После того, как старший группы оповещения, сержант ВСУ, представился гражданам и попросил их предоставить военно-учетные документы, они совершили нападение, применив палку и аэрозольный баллончик с едким веществом. Военнослужащий был травмирован, обратился за помощью к врачам, состояние здоровья удовлетворительное", — сообщили в Харьковском ТЦК, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело.



За день до этого, 30 мая, в селе Екатеринополь, Черкасской области, неизвестные лица бросили взрывное устройство во двор контрактника, служащего в ТЦК. В результате чего во дворе дома произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал. А 27 мая, согласно сообщению Харьковского ТЦК, в дверь учреждения неизвестные лица бросили бутылку с горючей жидкостью. Возгорание было быстро ликвидировано, а пострадавших не было.

Сбили велосипедиста и избили адвоката - новые "методы" ТЦК

Одновременно с этим в сети все чаще появляются видео на которых запечатлены сомнительные, с точки зрения прав человека, действия сотрудников ТЦК в отношение украинцев.



Сообщения о том, что люди в военной форме с применением физической силы затаскивают гражданских лиц в бусы и увозят в неизвестном направлении, удерживая по несколько дней без связи и предоставления права на юридическую защиту, уже вряд ли кого то способны удивить.

Но сотрудники ТЦК находят новые способы поразить своей "изобретательностью".



Так, 3 июня во Львовской области работники ТЦК на авто сбили пытавшегося убежать от них на велосипеде мужчину. После падения с велосипеда мужчина все таки убежал "на своих двоих", а вот внедорожник на котором ехали работники ТЦК, угодил кювет.

Комментируя данный инцидент во Львовском оТЦК заявили, что парни "не сумели сдержать эмоции".



На следующий день, 4 июня, в Подольском военкомате Киева избили адвоката. Об это сообщил сам адвокат Сергей Костыра на своей страничке в facebook. По его словам, ему позвонил волонтер, который сообщил, что на него напали трое неизвестных в пиксельной форме, затолкали в машину и привезли в больницу на улицу Мостицкая, 9, где находится ВЛК. И сообщили, что пока он не пройдет ВЛК, его не выпустят.



Когда адвокат приехал в больницу и начал регистрировать свое общение с сотрудниками ТЦК на камеру телефона, на него напали сзади.



"Меня просто ударили, и еще двое ТЦКшников скрутили меня, отобрали телефон, и кто-то просто положил себе в карман мой телефон. Я почувствовал, что по рукам течет кровь...", — рассказал адвокат.



После вызова кареты скорой помощи и следственно-оперативной группы, адвокатом было составлено заявление об уголовном преступлении. В Подольском ТЦК инцидент не комментировали. Однако как сообщили в Нацполиции, правонарушение было зарегистрировано.

В Киеве сотрудник ТЦК пытался взять "на Одессу" женщину

Еще одной особенностью нынешней волны мобилизации, стало то, что на защиту мужчин, к которым применяют физическую силу, становятся неравнодушные граждане и даже женщины, оказывающиеся неподалеку.

На днях в Киеве, возле станции метро Демеевская произошел конфликт между группой женщин и сотрудниками военкомата, которые пытались затолкать мужчину в бусик, а группа женщин не дает им этого сделать. В результате мужчина убежал. После этого один из военных выхватил костыли у пожилой женщины и бросил их на асфальт, в то время, как его "коллега" пытался ударить вторую женщину головой в лицо.

В столичном ТЦК, комментируя данные кадры заявили, что по этому поводу уже ведется служебное расследование, при этом добавив, что полиция и ТЦК действовали в рамках Закона.'





Отметим, что большинство из вышеописанных инцидентов произошли в стране всего за одну неделю.

Очередная смерть в ТЦК

Еще один вопиющий случай произошел в Житомире, где после визита в местный военкомат, погиб 32 летний мужчина. В военкомате утверждают, что мужчину "схватил" Эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя.

В свою очередь в больнице, куда из ТЦК был доставлен мужчина рассказали, что погибший находился в коме, когда его госпитализировали, с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами". Родные погибшего сразу обратились в полицию, которая начала досудебное расследование.



На следующий день после смерти мужчины более ста человек вышли на акцию протеста под здание местного ТЦК. Родные обвиняют в смерти мужчины сотрудников ТЦК.

До этого, 5 мая, на территории одного из ТЦК Кривого Рога также умер мужчина. В Днепропетровском областном ТЦК заявили, что смерть наступила вследствие внезапного резкого ухудшения состояния здоровья, которое "сопровождалось признаками эпилептического приступа". Хотя дочь умершего заявила, что ее отец никогда не страдал от эпилепсии и винит в смерти сотрудников ТКЦ.



Всего же, с начала полномасштабного вторжения известно около десяти случаев смерти военнообязанных в отделениях ТЦК.

На "уклонистов" будут натравливать собак

Вероятно, ситуация в обществе будет только накаляться пропорционально ужесточению мобилизации.

В Верховной Раде уже всерьез рассматривают возможность создания военной полиции, которую хотят наделить полномочиями проникать в жилище нарушителей законодательства, а также платить деньги физическим лицам за помощь в раскрытии преступлений. Если учитывать, что эти нормы содержаться в законопроекте про военную полицию, то можно предположить, что речь идет именно про военнообязанных. Впрочем, пока этот законопроект был снят с повестки дня с формулировкой "для продолжения консультаций по этому вопросу".



При этом, парламент одобрил в первом чтении другой законопроект, который разрешает Нацгвардии использовать служебных собак для задержания админнарушителей, что уже напрямую касается военнообязанных.