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Драка медиков и ТЦК в Одессе — стало известно, кто еще участвовал

11 июня 2024 19:47
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
В массовой драке в Одессе принимали участие члены Добровольных отрядов содействия полиции.
В Одессе удерживали в ТЦК работников кареты скорой помощи. Фото: скриншот
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

В Одессе возник конфликт между сотрудниками скорой помощи и районного ТЦК и СП. Известно, что в драке принимали участие члены Добровольных отрядов содействия полиции.

Об этом сообщило издание "Страна" во вторник, 11 июня.

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Стало известно, что лица в гражданской одежде, участвовавшие в конфликте рядом с Киевским ТЦК в Одессе, являются членами Добровольческих отрядов, помогающих полиции. Эти отряды были созданы по всей Украине в 2022 году и выполняют функции поддержки правопорядка, в частности, патрулирование улиц и контроль на блокпостах вместе с военными. Они также активно оказывают содействие работникам ТЦК в процессе мобилизации граждан.

Подробности инцидента

Водитель скорой помощи пришел обновить свои данные в одесском ТЦК и СП. Впоследствии в заведении его отказались отпускать. В результате стресса ему стало плохо, и на помощь была вызвана скорая. Однако, когда медики прибыли, их также силой удерживали в центре комплектования. Когда другие сотрудники скорой узнали о ситуации, они организовали протест с сиренами у военкомата. Эта акция привлекла внимание, и задержанные водитель и медики были освобождены.

Мы писали, что в Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией (умственная отсталость) и пороками сердца. По сообщениям СМИ, его задержали и доставили в сборный пункт ТЦК, где он был признан годным к военной службе в ВСУ. В учреждении же заявили, что никаких медицинских документов, подтверждающих диагноз парня, не было предоставлено.

Также мы сообщали, что главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова задержали в Одесской области, и инцидент быстро получил огласку. Однако по данным самого издания, действия военных к нему нарушают права гражданина.

медики
Украина
ТЦК и СП
Одесса
скорая помощь
скандал

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