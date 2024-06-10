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На Харківщині працівник ТЦК побив чоловіка та його матір — що відомо

10 червня 2024 16:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Працівники ТЦК побили цивільного у місті Мерефа
Бійка з ТЦК. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У місті Мерефа Харківської області стався конфлікт цивільного з чоловіком у військовій формі. Він, ймовірно, є працівником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Відповідне відео публікують у соцмережах у понеділок, 10 червня.

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Бійка з ТЦК на Харківщині

Користувачі соцмереж повідомляють, що конфліктна ситуація між начебто працівником ТЦК та "ухилянтом" сталася на Харківщині в місті Мерефа.

На відео видно, як чоловік у військовій формі кидається на цивільного, якого намагається прикрити його матір. Далі він б'є жінку кулаком, після чого дістається й до чоловіка — обоє цивільних падають на землю.

Інший чоловік у військовій формі намагався вибити телефон із рук жінки, яка все це фільмувала на відео, вона погрожувала їм заявою до поліції.

Нагадаємо, у Тернопільській області донька мобілізованого повідомила, що її непридатного до служби батька утримують у ТЦК без можливості звʼязатися з рідними.

А речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що відомство не толерує неправомірні дії чи перевищення службових повноважень працівниками ТЦК та СП. Тому щодо кожної скарги громадян там будуть розбиратися.

ТЦК та СП
Харківська область
бійка
мобілізація
скандал
чоловіки

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