Працівники ТЦК побили цивільного у місті Мерефа

Бійка з ТЦК. Фото: скриншот з відео

У місті Мерефа Харківської області стався конфлікт цивільного з чоловіком у військовій формі. Він, ймовірно, є працівником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відповідне відео публікують у соцмережах у понеділок, 10 червня.

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Бійка з ТЦК на Харківщині

Користувачі соцмереж повідомляють, що конфліктна ситуація між начебто працівником ТЦК та "ухилянтом" сталася на Харківщині в місті Мерефа.

На відео видно, як чоловік у військовій формі кидається на цивільного, якого намагається прикрити його матір. Далі він б'є жінку кулаком, після чого дістається й до чоловіка — обоє цивільних падають на землю.

Інший чоловік у військовій формі намагався вибити телефон із рук жінки, яка все це фільмувала на відео, вона погрожувала їм заявою до поліції.

Нагадаємо, у Тернопільській області донька мобілізованого повідомила, що її непридатного до служби батька утримують у ТЦК без можливості звʼязатися з рідними.

А речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що відомство не толерує неправомірні дії чи перевищення службових повноважень працівниками ТЦК та СП. Тому щодо кожної скарги громадян там будуть розбиратися.