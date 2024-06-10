Працівники ТЦК побили цивільного у місті Мерефа

На Харківщині працівник ТЦК побив чоловіка та його матір — що відомо
У місті Мерефа Харківської області стався конфлікт цивільного з чоловіком у військовій формі. Він, ймовірно, є працівником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Відповідне відео публікують у соцмережах у понеділок, 10 червня.
Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!
Бійка з ТЦК на Харківщині
Користувачі соцмереж повідомляють, що конфліктна ситуація між начебто працівником ТЦК та "ухилянтом" сталася на Харківщині в місті Мерефа.
На відео видно, як чоловік у військовій формі кидається на цивільного, якого намагається прикрити його матір. Далі він б'є жінку кулаком, після чого дістається й до чоловіка — обоє цивільних падають на землю.
Інший чоловік у військовій формі намагався вибити телефон із рук жінки, яка все це фільмувала на відео, вона погрожувала їм заявою до поліції.
Нагадаємо, у Тернопільській області донька мобілізованого повідомила, що її непридатного до служби батька утримують у ТЦК без можливості звʼязатися з рідними.
А речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що відомство не толерує неправомірні дії чи перевищення службових повноважень працівниками ТЦК та СП. Тому щодо кожної скарги громадян там будуть розбиратися.
Читайте Новини.LIVE!