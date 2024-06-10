Работники ТЦК избили гражданского в городе Мерефа

На Харьковщине работник ТЦК избил мужчину и его мать — что известно
В городе Мерефа Харьковской области произошел конфликт гражданского с мужчиной в военной форме. Он, вероятно, является работником Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Соответствующее видео публикуют в соцсетях в понедельник, 10 июня.
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Драка с ТЦК на Харьковщине
Пользователи соцсетей сообщают, что конфликтная ситуация между якобы работником ТЦК и "уклонистом" произошла на Харьковщине в городе Мерефа.
На видео видно, как мужчина в военной форме бросается на гражданского, которого пытается прикрыть его мать. Дальше он бьет женщину кулаком, после чего добирается и до мужчины — оба гражданских падают на землю.
Другой мужчина в военной форме пытался выбить телефон из рук женщины, которая все это снимала на видео, она угрожала им заявлением в полицию.
Напомним, в Тернопольской области дочь мобилизованного сообщила, что ее непригодного к службе отца удерживают в ТЦК без возможности связаться с родными.
А спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не поощряет неправомерные действия или превышение служебных полномочий работниками ТЦК и СП. Поэтому по каждой жалобе граждан там будут разбираться.
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