Работники ТЦК избили гражданского в городе Мерефа

Драка с ТЦК. Фото: скриншот с видео

В городе Мерефа Харьковской области произошел конфликт гражданского с мужчиной в военной форме. Он, вероятно, является работником Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Соответствующее видео публикуют в соцсетях в понедельник, 10 июня.

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Драка с ТЦК на Харьковщине

Пользователи соцсетей сообщают, что конфликтная ситуация между якобы работником ТЦК и "уклонистом" произошла на Харьковщине в городе Мерефа.

На видео видно, как мужчина в военной форме бросается на гражданского, которого пытается прикрыть его мать. Дальше он бьет женщину кулаком, после чего добирается и до мужчины — оба гражданских падают на землю.

Другой мужчина в военной форме пытался выбить телефон из рук женщины, которая все это снимала на видео, она угрожала им заявлением в полицию.

Напомним, в Тернопольской области дочь мобилизованного сообщила, что ее непригодного к службе отца удерживают в ТЦК без возможности связаться с родными.

А спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не поощряет неправомерные действия или превышение служебных полномочий работниками ТЦК и СП. Поэтому по каждой жалобе граждан там будут разбираться.