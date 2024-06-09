Смерть чоловіка після відвідин ТЦК у Житомирській області — нові деталі розслідування

Працівники ТЦК розглядають документи військовозобов'язаного. Фото: Звягельський районний ТЦК та СП

Житомирський обласний ТЦК розпочав службове розслідування у зв'язку зі смертю військовозобов'язаного, якому стало зле у 2-му відділі Звягельського районного ТЦК та СП, що у місті Баранівка Житомирської області.

Про це у суботу, 8 червня, повідомили у Житомирському обласному ТЦК.

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У Житомирському обласному ТЦК оприлюднили нову інформацію щодо смерті військовозобов’язаного, якого 28 травня доставили до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП.

"Військовозобов’язаного Сергія К. з ознаками алкогольного сп’яніння доставили до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. У зв’язку зі станом прибулого прийнято рішення відправити зазначеного громадянина додому. Проте він висловив прохання залишитися в розташуванні роти охорони, бо проживає сам і з огляду на погане самопочуття внаслідок вживання алкоголю. Через кілька годин після пробудження чоловік зателефонував родичам, повідомив про свої наміри та підтвердив, що протизаконні дії до нього не застосовувалися", — зазначається у заяві обласного військкомату.

Скриншот Facebook/Житомирський обласний ТЦК та СП



Посадовці обласного ТЦК розповіли, що вранці 29 травня у чоловіка був перший епілептичний напад, під час якого він впав на кахельну підлогу і вдарився головою. Тоді військові викликали "швидку".

"Також попередньо встановлено, що травми військовозобов’язаний отримав при падінні під час епілептичних нападів та надання домедичної допомоги", — заявляють у ТЦК.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора повідомили, що попередньо кримінальну справу у зв'язку зі смертю військовозобов’язаного кваліфікували за статтею "умисне убивство".

Раніше начальника 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП, що в місті Баранівка на Житомирщині, відсторонили від виконання службових обов'язків на період розслідування обставин смерті військовозобов'язаного.