Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Смерть військовозобов'язаного — у Житомирському обласному ТЦК повідомили нові деталі arrow

Смерть військовозобов'язаного — у Житомирському обласному ТЦК повідомили нові деталі

9 червня 2024 02:13
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Смерть чоловіка після відвідин ТЦК у Житомирській області — нові деталі розслідування
Працівники ТЦК розглядають документи військовозобов'язаного. Фото: Звягельський районний ТЦК та СП
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Житомирський обласний ТЦК розпочав службове розслідування у зв'язку зі смертю військовозобов'язаного, якому стало зле у 2-му відділі Звягельського районного ТЦК та СП, що у місті Баранівка Житомирської області.

Про це у суботу, 8 червня, повідомили у Житомирському обласному ТЦК.

Читайте також:

Смерть чоловіка після візиту до одного з ТЦК Житомирщини

У Житомирському обласному ТЦК оприлюднили нову інформацію щодо смерті військовозобов’язаного, якого 28 травня доставили до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП.

"Військовозобов’язаного Сергія К. з ознаками алкогольного сп’яніння доставили до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. У зв’язку зі станом прибулого прийнято рішення відправити зазначеного громадянина додому. Проте він висловив прохання залишитися в розташуванні роти охорони, бо проживає сам і з огляду на погане самопочуття внаслідок вживання алкоголю. Через кілька годин після пробудження чоловік зателефонував родичам, повідомив про свої наміри та підтвердив, що протизаконні дії до нього не застосовувалися", — зазначається у заяві обласного військкомату.

Смерть чоловіка після візиту до Звягельського районного ТЦК та СП
Скриншот Facebook/Житомирський обласний ТЦК та СП


Посадовці обласного ТЦК розповіли, що вранці 29 травня у чоловіка був перший епілептичний напад, під час якого він впав на кахельну підлогу і вдарився головою. Тоді військові викликали "швидку". 

"Також попередньо встановлено, що травми військовозобов’язаний отримав при падінні під час епілептичних нападів та надання домедичної допомоги", — заявляють у ТЦК.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора повідомили, що попередньо кримінальну справу у зв'язку зі смертю військовозобов’язаного кваліфікували за статтею "умисне убивство".

Раніше начальника 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП, що в місті Баранівка на Житомирщині, відсторонили від виконання службових обов'язків на період розслідування обставин смерті військовозобов'язаного.

розслідування
смерть
мобілізація
військовий облік
військкомат
Житомирська область
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна