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Смерть военнообязанного — в Житомирском областном ТЦК сообщили новые детали

9 июня 2024 02:13
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Смерть мужчины после посещения ТЦК в Житомирской области — новые детали расследования
Сотрудники ТЦК рассматривают документы военнообязанного. Фото: Звягельский районный ТЦК и СП
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Житомирский областной ТЦК начал служебное расследование в связи со смертью военнообязанного, которому стало плохо во 2-м отделе Звягельского районного ТЦК и СП в городе Барановка Житомирской области.

Об этом в субботу, 8 июня, сообщили в Житомирском областном ТЦК.

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В Житомирском областном ТЦК обнародовали новую информацию о смерти военнообязанного, которого 28 мая доставили во 2-й отдел Звягельского РТЦК и СП.

"Военнообязанного Сергея К. с признаками алкогольного опьянения доставили во 2-й отдел Звягельского РТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии. Из-за состояния мужчины было принято решение отправить указанного гражданина домой. Однако он захотел остаться в расположении роты охраны, потому что проживает сам и чувствует себя плохо из-за употребления алкоголя. Через несколько часов после пробуждения мужчина позвонил по телефону родственникам, сообщил о своих намерениях и подтвердил, что незаконные действия к нему не применялись", — отмечается в заявлении областного военкомата.

Смерть мужчины после визита в Звягельский районный ТЦК и СП
Скриншот Facebook/Житомирский областной ТЦК и СП


Работники областного ТЦК рассказали, что утром 29 мая у мужчины был первый эпилептический приступ, во время которого он упал на кафельный пол и ударился головой. Тогда военные вызвали "скорую".

"Также предварительно установлено, что травмы военнообязанный получил при падении во время эпилептических приступов", — заявляют в ТЦК.

Напомним, в Офисе генпрокурора сообщили, что предварительно уголовное дело в связи со смертью военнообязанного квалифицировали по статье "преднамеренное убийство".

Ранее начальника 2-го отдела Звягельского РТЦК и СП города Барановка Житомирской области отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования обстоятельств смерти военнообязанного.

расследование
смерть
мобилизация
военный учет
военкомат
Житомирская область
ТЦК и СП
военнообязанные

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