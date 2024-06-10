У Тернополі донька мобілізованого заявила про його незаконне утримання в ТЦК

Чоловік проходить ВЛК. Ілюстративне фото: АрміяInform

У соцмережах розгорівся новий скандал щодо примусової мобілізації одного з військовозобов'язаних у Тернопільській області. У неділю, 9 червня, його донька повідомила, що її непридатного до служби батька утримують у ТЦК без можливості звʼязатися з рідними.

На цей інцидент відреагувала пресслужба Тернопільського обласного ТЦК та СП у Facebook у понеділок, 10 червня.

Читайте також:

Утримання чоловіка в Тернопільському ТЦК — реакція військкомату

"Громадянин Талабан В.А. був призваний на службу в ЗСУ за мобілізацією згідно з чинним законодавством, в добровільному порядку пройшов ВЛК, скарг та претензій не має, про що підтвердив особисто і письмово під час перевірки представниками Військової служби правопорядку", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК зауважили, що чоловік має свідому активну громадську позицію, патріотично налаштований щодо участі чоловіків у протистоянні російській агресії та службі в ЗСУ, тому самостійно та добровільно зробив свій вибір.

"Ми допускаємо розбіжності в поглядах на службу в ЗСУ у Талабана В.А. та його доньки, скаргу якої він просив не розглядати, оскільки вона безпідставна та не відповідає реальній ситуації", — додали у військкоматі.

Як відомо, вчора донька чоловіка повідомила у соцмережах, що її батько є непридатним до військової служби та утримується в ТЦК без можливості звʼязатися з рідними.

Скриншот допису ТЦК та СП

Відповідь доньки на реакцію ТЦК

"По ситуації з моїм батьком. Почалась друга доба, як ми не можемо звʼязатися з ним, не знаємо де він. Позиція ТЦК авжеж дуже передбачувана: все ок, все по закону.

Яке ви мали право позбавляти його звʼязку? Чому нам ніхто досі не надає інформації, де він перебуває?", — написала донька у дописі у Facebook.

Дівчина наголосила, що його тричі під час ВЛК повертали додому, оскільки він не проходить за станом здоров'я, а тут раптово мобілізували. Вона припускає, що батька могли змусити підписати згоду на мобілізацію.

"Яку користь він вам має принести на фронті, якщо він має купу проблем зі здоров’ям?! Ідіть колядуйте з повістками по тренажерних залах, по елітних ресторанах і курортах в Буковелі, який вам толк з хворих?! Розбіжності в поглядах це коли я керуюся законом, а ви виконанням плану?", — додала вона.

Скриншот допису доньки

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що відомство не толерує неправомірні дії чи перевищення службових повноважень працівниками ТЦК та СП. Тому щодо кожної скарги громадян там будуть розбиратися.

Також ми писали, що Житомирський обласний ТЦК розпочав службове розслідування у зв'язку зі смертю військовозобов'язаного, якому стало зле у 2-му відділі Звягельського районного ТЦК та СП.