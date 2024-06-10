В Тернополе дочь мобилизованного заявила о его незаконном содержании в ТЦК

Мужчина проходит ВВК. Иллюстративное фото: АрміяInform

В соцсетях разгорелся новый скандал по поводу принудительной мобилизации одного из военнообязанных в Тернопольской области. В воскресенье, 9 июня, его дочь сообщила, что ее непригодного к службе отца удерживают в ТЦК без возможности связаться с родными.

На этот инцидент отреагировала пресс-служба Тернопольского областного ТЦК и СП в Facebook в понедельник, 10 июня.

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"Гражданин Талабан В.А. был призван на службу в ВСУ по мобилизации согласно действующему законодательству, в добровольном порядке прошел ВВК, жалоб и претензий нет, о чем подтвердил лично и письменно во время проверки представителями Военной службы правопорядка", — говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что мужчина имеет сознательную активную общественную позицию, патриотически настроенный на участие мужчин в противостоянии российской агрессии и службе в ВСУ, поэтому самостоятельно и добровольно сделал свой выбор.

"Мы допускаем разногласия во взглядах на службу в ВСУ у Талабана В.А. и его дочери, жалобу которой он просил не рассматривать, поскольку она безосновательна и не соответствует реальной ситуации", - добавили в военкомате.

Как известно, вчера дочь мужчины сообщила в соцсетях, что ее отец непригоден к военной службе и удерживается в ТЦК без возможности связаться с родными.

Скриншот сообщения ТЦК и СП

Ответ дочери на реакцию ТЦК

"По ситуации с моим отцом. Начались вторые сутки, как мы не можем связаться с ним, не знаем где он. Позиция ТЦК очень предсказуема: все ок, все по закону.

Какое вы имели право лишать его связи? Почему нам никто до сих пор не предоставляет информацию, где он находится?", — написала дочь в посте в Facebook.

Девушка подчеркнула, что его трижды во время ВВК возвращали домой, поскольку он не проходит по состоянию здоровья, а тут внезапно мобилизовали. Она предполагает, что отца могли вынудить подписать согласие на мобилизацию.

"Какую пользу он вам должен принести на фронте, если он имеет кучу проблем со здоровьем?! Идите колядуйте с повестками по тренажерным залам, по элитным ресторанам и курортам в Буковеле, какой вам толк из больных?! Разногласия во взглядах это когда я руководствуюсь законом, а вы выполнением плана?", — добавила она.

Скриншот поста дочери

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не толерует неправомерные действия или превышение служебных полномочий работниками ТЦК и СП. Поэтому по каждой жалобе граждан там будут разбираться.

Также мы писали, что Житомирский областной ТЦК начал служебное расследование по случаю смерти военнообязанного, которому стало плохо во 2-м отделе Звягельского районного ТЦК и СП.